Treyce lança 'Favela', versão brasileira de 'Umbrella', de Rihanna

LH Luísa Helena*

Treyce lança clipe de "Favela", uma versão brasileira de "Umbrella" da Rihanna - (crédito: Crédito: outrorafael)

Na última quinta-feira (13/7), a cantora Treyce lançou Favela. A música é uma versão autorizada do hit Umbrella de Rihanna. O uso de outras músicas nos sons de Treyce é polêmico. Seu grande sucesso, Lovezinho, foi retirado do ar em maio quando a cantora Nelly Furtado e a gravadora Sony Music abriram processo cobrando direitos autorais de Say it Rigth.

Em entrevista ao Correio, Treyce explica o que aconteceu: “Quando Lovezinho saiu do ar, eu fiquei muito triste, ainda mais porque eu não pude fazer nada. Não porque não queria, eu ia pagar tudo que me foi cobrado sobre os direitos, mas tivemos um problema com o compositor e não conseguimos botar música no ar de volta". Agora, com produção de Stargate e Tropkillaz, Treyce lança Favela, desta vez sem problemas quanto aos direitos.” É uma conquista muito gratificante para mim, trabalhamos muito para que a música dê certo, e vai dar,” completa a artista.

O convite para produzir a canção surgiu dos produtores internacionais Stargate, que já realizaram diversas faixas de Rihanna como Rude Boy, Only Girl e Dimonds. O duo conta, em nota de divulgação, que gostou de Lovezinho e da energia da brasileira da música, por isso se uniu a ela para fazer uma versão criativa da música com o sample de Rihanna. Treyce comentou que só soltaria a música quando estivesse tudo burocraticamente confirmado. “Stargate e Tropkillaz conseguiram resolver tudo da liberação da música muito rápido, coisa de um mês e meio, agora com tudo certo o lançamento é sucesso". diz.

A dupla Stargate é composta pelos irmãos noruegueses Tor Erik Hermansen e Mikkel Storleer Eriksen. Os dois declararam que o som único e o visual de Treyce que chamaram sua atenção. “Temos certeza que ela pode ser uma grande estrela. Descobrir novos talentos em início de carreira é o que amamos fazer. Estamos felizes por termos feito essa música e mal podemos esperar para que as pessoas as ouçam”, adicionam.

A artista conta que a nova versão resultou em uma representação total de si e da fase que está vivendo. Os versos do single Empoderado falam sobre a importância de se valorizar e se libertar de relacionamentos tóxicos. “Além dos bailes de favela que amo, eu mando aquele recado para os ‘ex’ que não valorizam nós mulheres. Então ela tem um grito de liberdade e de empoderamento feminino”, afirma.

Para completar o lançamento, Treyce também preparou um videoclipe para a faixa, gravado no Rio de Janeiro. “Nas gravações dei muitos pitacos, a gente quis trazer a estética dos anos 2000, mas sem tirar minha essência”, fiinaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

