'Se pá um podcast': Conheça o elenco da série 'Use sua Voz'

O Se pá um podcast, podcast de entretenimento do Correio Braziliense, desta semana bateu um papo com o elenco da série Use sua voz, disponível na HBO Max. A comédia musical conta a história de um trio de amigas que retoma os laços de amizade quando passam a investigar um apagão que ocorre no último dia de aula do colégio, justamente no momento das tão esperadas audições finais do Núcleo Musical. Laura Castro, Bia Torres e Giulia Nassa — estrelas do grupo BFF Girls (formado na primeira temporada do The Voice Kids) e da série teen que estreou recentemente, afirmam que a obra tem um pouco de tudo, desde comédia até o suspense.

Para investigar o apagão, as amigas usam o recurso "cabide do futuro", lugar em que os alunos gravaram depoimentos sobre o ano letivo. Nesse sentido, a série se estabelece em duas linhas temporais: passado e presente. "Além do apagão, que foi a principal sabotagem, eles vão voltando e descobrindo várias outras sabotagens que ocorreram durante o ano e vão tentando descobrir quem é. Em cada episódio você vai suspeitando de alguém, conhecendo melhor o personagem", comenta a atriz Giulia Nassa. A série é primeiro live-action produzido pelo Cartoon Network no Brasil.

