Carlinhos Brown lamenta morte de Donato: "Grande estruturador da MPB"

Carlinhos Brown é um dos muitos artistas que se comoveram com a morte de João Donato. Por meio de nota, publicada também nas redes sociais, o cantor e compositor, de 60 anos, lamentou a morte do músico, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (17/7), aos 88 anos.

"Além de ser um dos maiores de todos os tempos, sempre oportunizou os novos e buscou uma forma de estar caminhando e dando rumo a tudo que o Brasil produz em música", diz um trecho da mensagem.

Carlinhos não poupa palavras ao elogiar o trabalho de Donato na música popular brasileira (MPB). Ele relembra os trabalhos realizados ao lado do artista, que foram interpretados por vários ícones do mundo da música.



"Ele é meu parceiro e tivemos oportunidades de termos músicas nossas interpretadas por Emílio Santiago, Carlos Santana, Bebel Gilberto, Timbalada, entre outros. Fica a falta e a saudade de um grande companheiro, mas fica principalmente um legado responsável que nos acordes do piano brasileiro ganhou mudanças com Johnny Alf, com Tom Jobim e com o imortal João Donato".

Donato morreu no Rio de Janeiro, em decorrência de vários problemas de saúde. Há pouco tempo, ele teve infecção nos pulmões. O músico era pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor.

Confira a nota de pesar de Carlinhos Brown na íntegra:

"Hoje um grande estruturador da moderna música brasileira nos deixa, aos 88 anos. João Donato é um gênio e fez com Gil uma paz invasora que inspira vários corações. Fez o não saber das bananeiras e com esse ritmo e melodia plantou nos pensamentos do Brasil um respeito maior ainda, as rítmicas que as canções promovem.

Um pequeno adendo, sinto ele não ter escutado a música que fiz para ele e Tom em vida, mas vou fazer ecoar no universo, onde os espíritos escutam as verdades com mais clareza.

Carlinhos Brown"

