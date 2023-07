Filho de Ronaldo Fenômeno exibe corpo definido após noite de treino

AE Agência Estado

Filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno exibe corpo definido - (crédito: Reprodução/Instagram @rnldmusic)

Ronald, o primogênito do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, compartilhou a clássica foto no espelho, na última segunda-feira, 17, nos stories do Instagram, direto da academia. Na imagem, o DJ e produtor musical de 23 anos revela a silhueta sequinha - resultado da dedicação aos treinos que ele costuma postar nas redes sociais - logo após uma noite intensa de exercícios.

O filho do Fenômeno com a comentarista esportiva e ex-jogadora de futebol Milene Domingues mudou de vida ao dar adeus ao sedentarismo e perdeu 20 quilos. Ele vem compartilhando com seus seguidores todas as fases de sua transformação, que aconteceu em um ano com dietas e muita malhação.

Boa relação

Em novembro de 2022, Milene Domingues comentou sobre a importância de manter uma relação de respeito com o ex-marido, Ronaldo, desde a separação do casal, em prol do bem-estar do filho, na época com apenas 2 anos.

"As pessoas precisam ter as questões muito bem resolvidas como homem e mulher porque os papéis de pai e mãe vão ser para o resto da vida. E as coisas fluem. Você pode, às vezes, não concordar, mas a palavra respeito explica tudo. A gente tem que entender que o nosso bem maior e a gente luta pela felicidade do nosso filho. E nenhum filho é feliz quando os pais brigam", explicou ela, à Quem.

