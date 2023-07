Gorete Milagres fala sobre a possibilidade de ir para "A Fazenda 15"

Od Observatório dos Famosos

Nas últimas semanas Gorete Milagres começou a surgir como um nome confirmado para a próxima temporada de "A Fazenda". Em entrevista ela falou sobre a possibilidade.

"A Fazenda é um palco, se eu pudesse exercer o meu ofício lá, fazer o outro rir, quem sabe [eu iria]. Eu não tenho uma opinião formada sobre ir para A Fazenda, eu tenho receio porque eu fujo de conflitos, de perversidade, eu não sei…", disse ao "Link Podcast".



Com a fama de ter um temperamento mais difícil nos bastidores das produções em que já trabalhou, ela falou que não pensa em voltar a trabalhar no SBT, onde fez sucesso com a personagem Filó.

"Eu não sei [se voltaria], o Silvio Santos sabe quem eu sou, encontrei a Patrícia Abravanel no elevador de uma festa, e ela disse: ‘A Filó!’. Mas eu não sei se a Daniela [Beyruti], filha do Silvio, sabe da grandeza que eu fui, eu não sei. Eu nem penso nisso, não vejo [essa possibilidade]", refletiu.

