Od Observatório dos Famosos

Filha de Cláudia Abreu muda corpo após adotar hábitos mais saudáveis - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Maria Maud, filha de Cláudia Abreu, compartilhou em suas redes sociais na última terça-feira (18/7), algumas fotos em que mostram a mudança impressionante em seu corpo após adotar hábitos mais saudáveis.

Nos registros, ela revelou o seu progresso ao vestir um short que estava visivelmente mais largo em seu corpo, evidenciando a sua perda de peso. Na legenda, Maria comentou sobre a nova rotina.

"Nesse ano, eu me propus a mudar. Mudar meus hábitos, minha alimentação, minha maneira de viver. Confesso que jamais me imaginei firmemente motivada a me levantar mais cedo que o costume e me tornar uma cliente assídua na academia. Quem diria que os treinos seriam "remédio-santo-ansiolítico" que tanto me ajudariam a conviver com mais sobriedade os desafios da vida", destacou.

Na postagem, ela fez referência a um trecho da música Não vou me adaptar, escrita por Nando Reis e que também já foi gravada pela banda Titãs: "Como diriam os Titãs: 'eu não caibo mais nas roupas que eu cabia'", afirmou.

O nome de Maria Maud ficou em evidência no ano passado, após a cantora entrar na trilha sonora da novela Travessia com uma versão alternativa da música Dengo, em parceria com João Gomes.

O post Maria Maud, filha de Cláudia Abreu, exibe mudança impressionante no corpo após adotar hábitos mais saudáveis foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.