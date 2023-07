Gigi Hadid é detida por porte de maconha nas Ilhas Cayman

CS Cecília Sóter

A modelo Gigi Hadid aderiu ao quiet luxury e apareceu usando composição discretas em cores neutras - (crédito: Reprodução: WmagazinePinterest )

A modelo Gigi Hadid foi presa, em 10 de julho, nas Ilhas Cayman por suspeita de importação de maconha e precisou pagar fiança para ser liberada.

Segundo informações da agência local Cayman Marl Road, Gigi Hadid foi detida ao chegar em um avião particular com uma amiga no Aeroporto Internacional Owen Roberts e a alfândega teria encontrado "cannabis e utensílios usados para o consumo da substância" na bagagem de ambas.

Ainda de acordo com a imprensa local, as duas foram encaminhadas ao Centro de Detenção de Prisioneiros e pagaram fiança para serem liberadas.

Em 12 de julho, a modelo e a amiga foram multadas em US$ 1 mil (aproximadamente R$ 4,8 mil na cotação atual) cada, mas não enfrentaram nenhuma acusação.

Um comunicado da equipe de Gigi ao o site E! News informou que a maconha levada por elas às Ilhas Cayman é de uso medicinal.

“Gigi estava viajando com maconha comprada legalmente em Nova York com uma licença médica. Também é legal para uso médico em Grand Cayman desde 2017. Seu histórico permanece limpo e ela aproveitou o resto de seu tempo na ilha”, dizia a nota.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.