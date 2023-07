Udi Grudi leva DiverSom ao Parque da Cidade durante as férias

CB Correio Braziliense

Udi Grudi abre nova temporada do Parque DiverSom e oficinas gratuitas para as férias - (crédito: Tato Comunicação/Divulgação)

No mês de férias, o Circo Teatro Udi Grudi abre nova temporada do inventivo Parque DiverSom, no Parque da Cidade, com atividades gratuitas para o público. Até 30 de julho, o Parque DiverSom vai ocupar o estacionamento 10 do parque, destinado a crianças de todas as idades e adultos, com acesso livre. São brinquedos de parquinho infantil acoplados a aparatos sonoros acionados pelo movimento do brincante. A ideia é despertar a percepção auditiva pela associação de sons e movimentos.

Os brinquedos têm nomes musicais. O balansom é um conjunto de balanços que tem, na parte superior, aparatos sonoros similares ao violão e à marimba. Já o escorregatom é um escorregador duplo com um carrilhão microtonal formado por placas de alumínio e que podem ser tocados com uma das mãos ao escorregar. A tradicional gangorra, ao subir e descer, toca melodias em cascata. O brinquedo é formado por caixas em forma de ampulheta contendo, no seu interior, barras de alumínio e bolinhas de gude. O Castelo Sonoro, o remassom e o hélissom também compõem o DiverSom.

Iniciativa de Márcio Vieira e Luciano Porto, ambos integrantes do Udi Grudi, o parque foi criado em 2016 e é fruto de um projeto que englobava uma exposição temática sobre o som, abordando aspectos da história, da acústica e da música em um playground sonoro.

Serviço

Parque DiverSom

Visitação até dia 30 de julho, das 9h às 19h, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade.

