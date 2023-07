"Barbie" e "Oppenheimer" ganham nota acima de 90% no Rotten Tomatoes

YR Yasmin Rajab

Barbie e Oppenheimer estreiam dia 20 de julho nos cinemas - (crédito: Divulga??o/Warner Bros. Pictures/Universal Pictures)

O Rotten Tomatoes deu mais um motivo para assistir Barbie e Oppenheimer nos cinemas. O site, que é um agregador de críticas de cinema e televisão, avaliou Barbie com 90% de aprovação, enquanto Oppenheimer conquistou 95%.

As duas produções aguardadas pelo público irão estrear no mesmo dia, nesta quinta-feira, 20 de julho. Com Margot Robbie no papel de protagonista e Ryan Gosling dando vida ao Ken, Barbie contará a história da boneca que, por ter a aparência menos do que perfeita, decide partir para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.

Por outro lado, Oppenheimer oferecerá três horas de guerra e drama ao público, falando sobre a história do físico J. Robert Oppenheimer, que trabalha com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica.



A produção conta com um elenco de peso, composto por: Cillian Murphy (Peaky Blinders), Robert Downey Jr. (Homem de Ferro), Florence Pugh (Viúva Negra), Emily Blunt (O Diabo veste Prada), Matt Damon (Gênio indomável), Jack Quaid (The Boys) e Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

