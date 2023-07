Conar suspende exibição de trailer de "Barbie" nos cinemas

CS Cecília Sóter

Com estreia marcada para 20 de julho, o filme live-action da boneca Barbie, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, teve o trailer suspenso pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Na sexta-feira (7/7), o Conar abriu uma representação ética contra o trailer, argumentando que a divulgação possui cenas de "não-urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro", violando o artigo 37 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.



A liminar foi uma resposta a denúncias feitas por consumidores. Agora, o trailer não poderá mais ser exibido em sessões de filmes que tiverem classificação etária para menores de 12 anos em todo o país.

O trailer em questão é o primeiro lançado. Na cena, quando uma boneca gigante aparece, em uma referência a 2001: Uma Odisseia no Espaço, as meninas ao redor quebram cabeças de outros brinquedos.

