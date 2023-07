Cia Lumiato apresenta o espetáculo 'Iara' em festival de Nova York

CB Correio Braziliense

O grupo de teatro Cia Lumiato foi selecionado para participar da terceira edição do Festival do Teatro de Bonecos de Nova York, o Puppet Fringe. Com uma programação com espetáculos de mais de 15 países, entre eles, Alemanha, Nova Zelândia, Argentina, Cuba, Canadá e Chile, o festival convidou a Cia Lumiato para representar o Brasil e o Distrito Federal no evento. O festival procura mostrar a arte e a criatividade do teatro de bonecos.

A Cia Lumiato fará três apresentações do espetáculo Iara — O encanto das águas, que estreou em 2014 e ganhou prêmios de Melhor Espetáculo Estrangeiro na Argentina, Melhor Direção, Melhor Dramaturgia, e Melhor Trilha Sonora pelo Prêmio SESC do Teatro Candango, entre outros. De acordo com uma das fundadoras da companhia, Soledad Garcia, chegar tão longe significa quebrar fronteiras. “Poder chegar a Nova York, uma cidade que é vitrine da arte mundialmente reconhecida, significa quebrar fronteiras e corroborar que o teatro de sombras contemporâneo produzido no Brasil comunica através da imagem do som, do sentimento, uma história tradicionalmente brasileira que pode chegar a públicos tão diversos e sentirem-se igualmente identificados”, explica.

A Companhia tem um currículo de apresentações em mais de trinta festivais, e se torna referência no teatro de sombras. Thiago Bresani, também fundador da Lumiato, conta que essa é uma oportunidade de mostrar o próprio trabalho e conhecer o trabalho de diferentes países na linguagem do teatro. “Para a companhia, é uma oportunidade de mostrar o trabalho teatro de sombras contemporâneo que vem sendo desenvolvido e pesquisado aqui em Brasília e no Brasil e com uma temática que valoriza e visibiliza uma lenda da tradição dos povos originários tão familiar para nós, a lenda da sereia brasileira. Também é uma possibilidade de estar vivenciando e conhecendo os trabalhos de diferentes países na linguagem do teatro de formas animadas”, ressalta.

