Péricles perde 40 quilos e revela como melhorou sua vida - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Há dois anos Péricles resolveu iniciar uma reeducação alimentar e começou a praticar exercícios físicos. Ele contou que desde então vem percebendo uma grande mudança em sua vida.

"A atividade física foi essencial para melhorar minha disposição para as atividades do dia a dia, como brincar com minha filha Maria Helena de 3 anos, e também primordial para melhorar minha performance no palco", disse em entrevista a Glamour.

Com 40 quilos perdidos desde que começou a se dedicar aos exercícios, o cantor diz que não só seu corpo mudou, mas como sua vida e saúde.

"Estou muito feliz com o impacto positivo que essa mudança de rotina tem feito na minha saúde e na minha vida", contou.

