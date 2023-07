Tony Bennett, ícone do jazz americano, morre aos 96 anos em NY

YR Yasmin Rajab

Tony Bennett é considerado um dos principais artistas pop - (crédito: Facebook Tony Bennet/ reprodução)

Morreu na manhã desta sexta-feira (21/7) Tony Bennett, astro do jazz americano, após quase oito décadas de carreira profissional. O artista tinha sido diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016, mas continuou a se apresentar e fazer gravações até 2021.

Considerado um dos principais artistas pop nos anos 1950 e início dos anos 1960, Bennett atuava no mundo da música desde 1949, segundo a revista Variety. Nos anos 90, o músico viu sua carreira crescer novamente, diante da gestão de um de seus filhos, Danny.

Com milhões de discos vendidos em todo o mundo, Tony chegou a fazer gravações com artistas como Frank Sinatra, Aretha Franklin, Amy Winehouse e Lady Gaga. Sinatra chegou a chamá-lo de "o maior cantor popular do mundo".

De acordo com a Variety, a última aparição do músico foi com Gaga na Rádio City Music Hall, em agosto de 2021. Em 1994, ele conquistou um novo público jovem, com o álbum MTV Unplugged: Tony Bennett.



Entre as principais músicas de Bennett, estão: Rags to riches, New York state of mind, I left my heart in San Francisco, I've got you under my skin, Love for sale, Cheek to cheek e For once in my life. Outro destaque do músico é Body and soul, gravado com Amy Winehouse.

Em 2012, Tony lançou o álbum Viva Duets, performando em espanhol e português. O disco contém duetos de várias músicas pop clássicas, com diversos cantores da música latina, incluindo Thalía e as brasileiras Maria Gadú e Ana Carolina.