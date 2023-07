Morre Josephine Chaplin, atriz e filha de Charlie Chaplin, aos 74 anos

DO Débora Oliveira

Morre aos 74 anos Josephine Chaplin, atriz e filha de Charlie Chaplin - (crédito: Reprodução Instagram Charliechaplinofficial)

Josephine Chaplin, atriz e filha do lendário ator, diretor e roteirista de cinema Charlie Chaplin, faleceu aos 74 anos em Paris, no último dia 13 de julho. A informação foi confirmada por familiares da atriz nesta sexta-feira (21/7) ao jornal francês Le Figaro, a causa da morte não foi revelada e a cerimônia de velório será apenas para familiares e amigos próximos.

Nascida em Santa Monica, Califórnia, no dia 28 de março de 1949, Josephine é fruto do casamento de Charlie Chaplin com a atriz britânica Oona O'Neill. A atriz era a sexta dos 11 filhos do cineasta e seguiu os passos dos pais. Ela estreou no cinema em 1952, no filme Luzes da ribalta, dirigido e estrelado pelo pai.

A atriz voltou a trabalhar com o pai em A condessa de Hong Kong (1967), com Marlon Brando e Sophia Loren, mas seu primeiro grande papel foi em 1972, em A grande fuga do comunismo, de Menahem Golan. No mesmo ano, foi dirigida pelo cultuado e polêmico Pier Paolo Pasolini em Os contos de Canterbury.

Ao longo da vida, Josephine atuou ativamente como atriz até o ano de 1980, e foi aos poucos deixando a carreira de lado para cuidar dos negócios da família. Ela tornou-se administradora de um escritório em Paris e passou a arrecadar fundos para a construção de uma estátua em homenagem ao pai em Waterville, na Irlanda, onde a família costumava passar férias.

Josephine deixa três filhos, Charly, Julien e Arthur.