CG Camilla Germano

Em entrevista ao Fantástico, Larissa falou sobre o desgaste das relações entre ela e os pais e deu detalhes de como a parte financeira da carreira dela funcionava - (crédito: Reprodução/TV Globo/Fantástico - Reprodução/Instagram @larissamanoela)

A atriz e cantora Larissa Manoela, de 22 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre o afastamento dos pais e a briga judicial travada em família por seu patrimônio. Em entrevista ao Fantástico, na noite deste domingo (13/8), Larissa deu detalhes de como as desavenças com os pais começaram e revelou que vai "deixar para trás" R$ 18 milhões para os pais.

Há algumas semanas, rumores pautaram a internet acerca de um possível um afastamento da atriz e seus pais, Gilberto e Silvana Elias dos Santos, após a mãe deixar de segui-la nas redes sociais. A motivação especulada pelos desentendimentos também apontavam para a venda de um imóvel nos Estados Unidos sem o consentimento de Larissa. O relacionamento da atriz com o também ator André Luiz Frambach, também foi apontado com um dos motivos do desentendimento.

Contudo, ao Fantástico, Larissa deu o seu lado da história, explicando ponto a ponto o desgaste da relação entre eles. Foram dados detalhes de como a parte financeira da carreira funcionava, além de áudios dos pais enviados à atriz sobre dinheiro.

Carta aberta dos pais



Tudo começou com a carta aberta de Gilberto e Silvana, publicada nas redes sociais, após os rumores envolvendo o afastamento deles em relação a filha. No texto, o casal negou que a venda da casa tinha sido realizada sem o consentimento da atriz e que os recursos da venda "foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios."

Segundo os genitores, não foram medidos esforços para garantir a segurança patrimonial da filha, levando em consideração aspectos tangíveis, intangíveis e jurídicos.

"Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela, pelo contrário, sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro, nos preocupando sempre com sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda a receita advinda do nosso trabalho, visto que além de pais, que abdicaram das suas profissões, éramos os empresários dela e tudo o que foi feito, foi sempre com o conhecimento e participação dela", conclui o texto.

Quando tudo começou

Ainda na entrevista, Larissa afirmou que, desde quando completou a maioridade civil (18 anos), as desavenças com os pais começaram, pois ela passou a ter interesse na parte financeira da carreira, querendo saber quanto dinheiro entrava e para quê estava sendo usado.

A famosa disse que cedeu entrevista ao programa dominical da Globo devido às falas públicas dos pais sobre o assunto. "Tava (sic) insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias", afirmou a atriz. Ela também destacou que os problemas com os pais começaram antes mesmo dela iniciar o relacionamento com André e noivar com ele. "Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes de ele entrar na minha vida”.

Mesada que recebia

Segundo Larissa, ela nunca teve acesso a seu patrimônio completo e recebia uma mesada mensal dos pais para custos diários. Isso já era de conhecimento do público, já que Larissa revelou o fato no programa Lady Night, do Multishow — que foi ao ar em maio de 2020.

Larissa trabalha como artista e modelo desde os quatro anos de idade e, por muito tempo, ainda como menor de idade, não teve acesso ao patrimônio. Mesmo após os 18 anos, a atriz afirmou não ter conhecimento de quanto ganhava ou quantos bens tinha. "Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira, que nunca me era apresentada? Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago."

Além disso, ela precisava da autorização dos pais para quaisquer gastos extras, fora a mesada, como passagens aéreas.

Áudios e mensagens dela com os pais, revelados na reportagem, mostraram a atriz pedindo uma transferência para poder comprar comida na praia. Em um das imagens, a atriz pede R$ 10 para pagar um milho, quando Silvana diz que não tinha dinheiro na conta da filha e pede um Pix do vendedor da praia para transferir.

A mesma situação ocorreu um mês depois, mas dessa vez com o pai, em que ela pede uma transferência para comprar milho, sorvete e chá mate na praia.

Empresas

Após não receber auxílio dos pais para entender as finanças da carreira, Larissa buscou um escritório de advocacia para conseguir acesso aos contratos sociais das três empresas que tinha.

A primeira, Dalari, foi aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos, em outubro de 2014, para gerir a carreira da filha: todos os contratos e pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Questionados, os pais disseram para a filha que todos tinham a mesma porcentagem na empresa, 33% cada. Mas, Larissa diz que descobriu que a porcentagem que tinha era de 2% da cota e, os pais, 98%.

A segunda empresa foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa. Mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha.

Já a terceira empresa, uma holding, era dividida em três partes iguais e foi criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa. Contudo, a transação nunca chegou a ser concluída, segundo a atriz.

"Quer me chamar de mercenária, pode chamar"

Ao longo de toda a reportagem, Larissa mostrou áudios dos pais, que falavam sobre dinheiro e as empresas que eles possuíam. Em um deles, Silvana afirma que "não abrirá mão de nenhum centavo". "Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz a mãe no áudio.

Em outro momento, quando questionada sobre a divisão de porcentagens da Dalari, os pais confirmam que, assim como a holding, a divisão era de 33%, cota que não constava no contrato da empresa.

"Porque eu vou ser bem sincera pra você , Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. E é isso. Licença", falou Silvana, em outro áudio.

Mudança nos negócios e patrimônio

Após todas as desavenças, Larissa decidiu que queria reaver as distribuições das porcentagens nas empresas. Ela queria, a princípio, que fosse 60% para ela e 40% para os pais.

Silvana e Gilberto negaram a proposta e queriam inverter os valores (60% para eles e 40% para a filha). Assim, a atriz propôs uma divisão de 50/50, que foi aceita por eles, mas com uma cláusula de que receberiam 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos.

A atriz já começou a desvincular os pais do controle de sua carreira, passando a administrar por inteiro a empresa individual e renegociando os contratos da Dalari. Ela planeja cuidar da carreira com essa empresa. "E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Eu falei: 'eu prefiro perder o empresário do que perder o meu pai'. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples."

Defesa dos pais nega falas da filha

Os pais da atriz se manifestaram ao Fantástico pelos advogados de defesa por meio de nota, afirmando que Larissa "falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa Dalari".

Segundo a nota, Larissa teria assinado um contrato em janeiro de 2020, em que constava seu percentual na empresa, aquele com 2%. Eles negaram que a filha não tinha acesso a dinheiro no dia-a-dia, uma vez que tinha cartões de crédito e podia "comprar tudo o que quisesse".

Ao final do texto, a defesa afirmou que Larissa é quem se recusa a conversar com a mãe e que não responde às mensagens do pai. Eles pontuam que acham "triste e lamentável" a opção da celebridade pela "ingratidão, indiferença e desrespeito" e que a atriz é "amada incondicionalmente".