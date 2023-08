Flávia Bittencourt se apresenta no Clube do Choro nesta quinta (17/8)

CB Correio Braziliense

Flávia Bittencourt traz para o palco as referências culturais do Maranhão - (crédito: Eixos Comunicação / Divulgação)

Nesta quinta-feira (17/8), a cantora maranhense Flávia Bittencourt se apresentará no Clube do Choro. A artista celebra as próprias raízes culturais nas composições das músicas e o evento terá início às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 nos pontos de venda.

A tradição do Maranhão repercute na presença de Flávia no palco, com repertório de canções autorais e releituras de canções da MPB, como Cajuína, de Caetano Veloso, Espumas ao vento, de Accioly Neto, e Avôhai, de Zé Ramalho. Neste show com formação acústica, Flávia Bittencourt estará acompanhada de sua banda formada por Daniel Silva (violoncelo), Rui Mário (sanfona) e Felipe Tauil (percussão).

Com cinco álbuns lançados, Flávia se apresentou em várias cidades do Brasil, Europa, Estados Unidos e África e dividiu palco com artistas como Carlinhos Brown, Luiz Melodia, Alcione, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Época de Ouro e Vanessa da Mata. Reconhecida pela versatilidade musical e repertório envolvente, Flávia levará o público de Brasília a uma viagem emocionante através de suas interpretações e composições originais, apresentando um repertório de forrós antigos.



Serviço



Flávia Bittencourt

Nesta quinta-feira (17/8), às 20h, no Clube do Choro (SDC Bloco G — Brasília). Ingressos: R$40