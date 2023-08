CB Correio Braziliense

O cantor Jessé Aguiar tem ganhado destaque no mundo da música após ter uma das músicas feitas por ele incluídas em um ranking que elenca as músicas brasileiras mais gravadas dos últimos tempos. De acordo com o levantamento, feito em abril deste ano pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), o hit Está tudo bem teve 220 gravações cadastradas no banco de dados.

A música foi lançada em 2022 e está elencada no ranking que conta com canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Ary Barroso, Luiz Bonfá, Antonio Maria, Braguinha, Pixinguinha, Humberto Teixeira, Gonzagão e Cartola.

Apesar do sucesso, o nome de Jessé esteve envolvido em algumas polêmicas nos últimos meses, após o cantor ter se assumido gay. A revelação não agradou os fiéis que o acompanhavam, que criticaram a sexualidade do jovem.

Em 6 de agosto, o artista se apresentou na igreja Casa, em Goiânia. Apesar de alguns internautas acolherem Jessé, outros criticaram a postura do jovem e do templo.



"Jesus acolhe a todos em sua casa! Mas altar é lugar santo! O rapaz assumiu um namorado e agora está cantando no altar?! Agora entendo pq muita gente saiu dessa igreja, principalmente os cantores que estão em outra denominação", disse uma seguidora.

"Igreja é lugar de santidade e não palco, Jesus sempre disse vá e não peques mais, abraçar e cuidar é uma coisa totalmente diferente de aceitar o pecado", comentou uma outra. "Amar o pecador é uma coisa, aceitar o pecado é outra, e ainda permitir que suba ao altar, isso já virou palhaçada, o altar é um lugar santo", criticou uma terceira.

Além de Está tudo bem, Jessé acumula outros hits. No YouTube, Alívio tem mais de 200 mil visualizações. Além disso, músicas como Existe vida aí e Deus está te ensinando, interpretadas pelo jovem, alcançaram, respectivamente, por volta dos 55 e 28 milhões de visualizações.