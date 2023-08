Camilla Germano

Em nova entrevista, Silvana deu detalhes de como era e como está a relação dela com a filha - (crédito: Reprodução/SBT/Fofocalizando - Reprodução/Instagram @larissamanoela)

Após várias declarações sobre a relação com a filha, Silvana Elias dos Santos falou ao programa Fofocalizando, do SBT, sobre toda a situação envolvendo a carreira de Larissa Manoela. Trechos da entrevista haviam sido divulgados no domingo (20/8), mas a íntegra só foi disponibilizada nesta segunda (21).

A entrevista de Silvana foi feita após a primeira conversa de Larissa ao Fantástico, em 13 de agosto, em que a atriz expôs uma série de problemas ligados ao dinheiro e contratos com os pais.

Nos trechos divulgados no domingo, Silvana negou para a jornalista Chris Flores, no programa Domingo Legal, alguns pontos da entrevista de Larissa como o fato de que a atriz não tinha acesso ao dinheiro conquistado por ela e sobre a fala que viralizou nas redes sociais em que Larissa precisou pedir para os pais dinheiro para comprar um milho na praia. "Acha mesmo que ela não teria R$ 10 para comprar o milho?", rebateu.

As falas inéditas exibidas nesta segunda-feira (21) se dividiram entre novas revelações sobre o que ocorreu com as contas e empresas abertas em nome de Larissa e também sobre como está o relacionamento com a filha.

Em um momento da entrevista, Silvada insinua que um dos áudios que viralizou e que foi divulgado por Larissa em entrevista ao Fantástico, onde fala que será apenas "título de mãe" para a filha, teria ocorrido após uma discussão entre elas sobre as escolhas da atriz, incluindo o relacionamento com o noivo, André Luiz Frambach. "Ela falou 'eu já fiz a minha escolha, vocês fizeram a de vocês'". Silvana teria, então, respondido que se "não pudesse ser ouvida" teria apenas o título de mãe para Larissa.

Acesso de Larissa ao dinheiro

Silvana voltou a falar que a filha tinha acesso ao dinheiro adquirido por ela na carreira e que tinha um "cartão de crédito black" — sem limite. Silvana afirmou ainda que Larissa sempre tinha noção do que ela estava ganhando pelos trabalhos que ela fazia.

Além disso, Chris Flores questionou Silvana se Larissa podia comprar o que quisesse, fato que foi negado pela atriz e pela advogada dela na entrevista ao Fantástico. "Ela nunca ficou sem dinheiro. Eu gostaria de saber (o motivo do áudio) porque não é crível isso, eu gostaria de acreditar. Ela sempre pôde comprar tudo que ela pudesse, inclusive carro. Bolsa, sapato eram bem mais caros do que milho na praia", argumentou Silvana sobre o áudio gravado por Larissa pedindo dinheiro para comprar milho na praia. Anteriormente Larissa havia afirmado que precisava pedir autorização para comprar itens mais "supérfluos".

Em outro momento da entrevista, novamente foi discutida a empresa em que Larissa teria apenas 2% da sociedade enquanto os pais tinham 49% cada (98% no total). De acordo com Silvana, foi aberta uma empresa enquanto Larissa era menor de idade e que cada um tinha 33% e que outra teria sido aberta quando Larissa fez 18 anos. Esta estaria apenas no nome de Larissa e ela teria 100% da sociedade.

"Aí fez-se necessário colocar ela com 2% na primeira empresa. 100% + 2% da primeira empresa em que ela era menor. Na verdade, ela tem, 102%", afirmou.

Falas após a segunda entrevista de Larissa

É importante frisar que entre os trechos exibidos no domingo (20) e esta segunda (21), o Fantástico exibiu uma outra reportagem sobre o caso Larissa Manoela, onde entrevistou a advogada da atriz e teve acesso a outras mensagens entre Silvana e Larissa.

Entre as revelações da entrevista, Patrícia Proetti, advogada da atriz, revelou que foram feitos saques de uma conta da empresa de Larissa com os pais em que o somatório das transferências realizadas por Silvana e Gilberto para contas pessoais somam mais de R$ 5 milhões, após apresentação de extratos bancários.

As movimentações se iniciaram em junho de 2022 e eram parceladas. Na data foram retirados R$ 1,5 milhão; no mês de julho do mesmo ano, as movimentações somaram quase R$ 850 mil, em agosto houve um somatório de transferência de R$ 500 mil, entre eles uma transferência de R$ 200 mil em um único dia.

Ao programa, Silvana revelou que os saques eram para ajudar a pagar a casa onde ela e Gilberto moram atualmente. A casa teria sido comprada após a venda de um imóvel nos Estados Unidos, no entanto, o valor era insuficiente. Esses R$ 5 milhões seriam para quitar a nova casa no Rio de Janeiro.

Segundo Silvana, a compra da casa no Rio era sim de conhecimento de Larissa, fato que foi mencionado pela atriz na primeira entrevista ao Fantástico, em 13 de agosto.

Além de falar sobre os saques feitos pelos pais, Larissa mostrou no Fantástico mensagem polêmica após um texto enviado por ela no dia 24 de dezembro de 2022, quatro dias antes do aniversário da atriz.

Larissa e os pais haviam sido convidados para passar a data comemorativa na casa dos pais do noivo da atriz mas Silvana e Gilberto negaram. Larissa foi sozinha para o local e mandou um longo texto para a mãe.

"Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba", começa a atriz no texto. Ela também deseja um feliz Natal para ela e afirma que tenta entender as escolhas da mãe e do pai.

Ao final, Larissa escreveu que ama a mãe "infinitamente" e que está com saudade. "Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra (sic) quando você quiser. Uma linda noite de Natal!".

Em resposta a mensagem, Silvana disse: "Vai à merda, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também".

Ao Fofocalizando, Silvana respondeu sobre a mensagem divulgada e afirmou que ela de fato não leu a íntegra do texto mas que agiu por impulso e que se arrepende do que disse.