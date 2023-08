Observatório dos Famosos

Luísa Sonza se pronuncia sobre "pacto com o diabo" em novo álbum - (crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza)

Luísa Sonza se tornou alvo de ataques desde que promoveu o lançamento de ‘Campo de morango’, carro-chefe do seu terceiro álbum, Escândalo Íntimo. A cantora reagiu após ter sido repercutido inúmeras "teorias satanistas" com o trabalho musical.

Em entrevista ao portal Gshow, a ‘Braba’ ironizou até mesmo os rumores de que ela teria supostamente feito ‘pacto com o diabo’ para o novo single, e ressaltou que a arte "não precisa estar ligada diretamente ao belo" e que a ideia era mesmo "provocar o público".

"Achei engraçado. Acho que a arte tem que ter esse papel em algum momento: provocar o público e colocar à prova, fazer pensar. Não necessariamente tem que ser bela, e acho que faz tempo que a arte não está mais ligada só ao belo. Esse álbum, como é um escândalo que vai no meu mais íntimo, quero que as pessoas cheguem no íntimo delas, então que discordem, pensem, tenham reflexões", explicou Luísa Sonza, que desmistificou a polêmica do suposto pacto.

"Óbvio que não tenho essa veia de pacto, não. Para mim, soa como uma piada, não consigo responder isso sério. O clipe de Campo de Morango é só mais uma parte de um sonho que ela [Luísa] entra, depois acorda e vira um pesadelo, um sonho dentro de um sonho. As pessoas vão entender melhor com o álbum inteiro", completou ela. Escândalo Íntimo, novo álbum de Luísa Sonza, será lançado em todas as plataformas digitais no próximo dia 29 de agosto.

