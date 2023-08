Observatório dos Famosos

Kanye West planeja segunda candidatura à presidência dos Estados Unidos - (crédito: Reprodução/Instagram @kanyethegoatwest)

O rapper Kanye West, também conhecido simplesmente como Ye, está planejando concorrer a presidência dos Estados Unidos novamente em 2024. Segundo informações do jornal The Sun, o artista pretende focar na carreira política após retornar de suas férias.

Para quem não se lembra, ele foi um dos candidatos a corrida eleitoral em 2020, mas obteve apenas 60 mil votos, e desembolsou mais de US$ 12,4 milhões à época – avaliado em mais de R$ 61 milhões convertidos na moeda brasileira.

Além do sonho de se tornar presidente dos Estados Unidos, Kanye West ainda não teria formalizado sua candidatura, mas oficializou sua campanha na Comissão Eleitoral Federal, com o título de ‘A Festa de Aniversário’, um partido político independente – diferente do Brasil, nas terras americanas não é necessário ser associado à nenhum partido para candidatura ao pleito.

"Ye acredita que ele será o próximo presidente porque Deus o enviou para ser um veículo que conecta liberdade, igualdade, vida saudável e crescimento econômico a todas as gerações. Ele acredita que com Cristo no centro, com foco na agricultura, tecnologia e vida sustentável é a única maneira de salvar a humanidade", revelou a fonte do jornal. Além disto, foi acrescentado que a expectativa de Kanye West ao tentar o cargo de chefe do Executivo pode ter um saldo positivo desta vez.

"Ao contrário de sua última campanha, esta está estruturada e será bem executada nos próximos meses. Ye vendeu mais sapatos do que o voto popular nas eleições americanas. Ele acredita que pode alcançar os eleitores necessários para garantir a eleição de 2024", pontuou a fonte.

