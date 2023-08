Eliezer repreende seguidores que chamam sua filha, de 4 meses, de gorda

Viih Tube, Eliezer e Lua - (crédito: Reprodução/Instagram)

Agência Estado

O ex-BBB22 Eliezer abriu seu Instagram para perguntas nesta segunda-feira, 21. O influenciador, que tem um relacionamento com a ex-BBB21 Viih Tube, respondeu algumas dúvidas sobre sua vida e sobre sua filha, Lua Di Felice, de 4 meses. Em várias perguntas, os seguidores do ex-BBB comentavam sobre o peso da bebê. "A Lua está muito linda... mas ela não está acima do peso?", questionou um internauta. "A Lua está muito gorda, cuidado", enviou outro.

"Gente, entendo a curiosidade sobre o peso da Lua e tudo bem sobre isso. Mas é muito ruim para mim e para Viih esses comentários insinuando que nossa filha esteja 'doente', isso não é legal", respondeu Eliezer. "Se coloquem no nosso lugar, alguém falando que sua filha tá obesa, com problemas de tireoide...". "Que isso, gente! Ela é um bebê de 4 meses e super saudável", defendeu.

Em seguida, o influenciador esclareceu os cuidados que vem tendo com Lua. Em consulta pediátrica, ele compartilhou a análise médica sobre a criança: "sim, a Lua ganhou peso, mas ela também cresceu muito e está tudo dentro dos conformes", avisou Eliezer, mostrando os gráficos de crescimento da filha. "Parem de falar que ela está obesa. Obesidade infantil é quando a criança está significativamente acima do peso para sua altura e idade", reforçou.