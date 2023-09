Deborah Secco revela sobre brigas e suposta crise no casamento com Hugo Moura

Deborah Secco costuma ser bastante transparente com sua vida pessoal e profissional. A atriz, que chama a atenção pelas declarações em torno da intimidade, incluindo o casamento atual com o ator Hugo Moura, foi sincera ao falar se existe uma crise no relacionamento entre eles.

Em entrevista ao jornal Extra, a protagonista do remake da novela Elas por Elas, da Globo, foi sincera ao confessar sobre um suposto ‘segredo’ para manter o fogo da paixão, na relação. "A gente tem que querer viver junto, refazer combinados, se reapaixonar, se reconectar diariamente. Não tem um segredo. Busco no meu companheiro o meu melhor amigo e meu parceiro, um cara com quem eu quero trocar", afirmou.

"A relação é feita de mudança. A gente descobre novos percalços, dificuldades, alegrias e motivos para se apaixonar todo dia. É uma relação viva e sincera, Vamos repensando, recriando e tentando fazer dar certo", declarou Deborah Secco, que assegurou que nunca houve brigas com Hugo Moura, tampouco crise.

"A gente nunca brigou. A gente diverge e conversa. Temos opiniões diferentes, escolhemos coisas diferentes, mas brigar… nunca", disse Deborah Secco.

