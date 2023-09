Após divórcio, Danielle Winits se declara para André Gonçalves de A Fazenda 15

Danielle Winits e André Gonçalves se separaram no final de agosto após sete anos juntos. E menos de um mês após o término, o ator entrou para o elenco de A Fazenda 15, ganhando o apoio da ex-mulher.



A atriz publicou uma declaração ao ex, mostrando que, mesmo separados, torce para que André leve a melhor no reality show rural.

"Eu gosto de pensar que a luz do sol vai sempre iluminar o seu amanhecer. Eu gosto de saber que podemos andar de mãos dadas mesmo que trilhando caminhos distintos por hora e que isso possa entre seres amorosos acontecer", começou Danielle, que divulgou uma imagem do ex confinado.

A atriz seguiu: "Eu gosto de permanecer celebrando sua existência e a de um Deus maravilhoso intercedendo em seu percorrer. Gosto mais ainda de explanar sua potência ao encarar recomeços me abastecendo dessa sua fé. Daquele que conjuga com resiliência sem perder a alegria o verbo crer".

Danielle finalizou a declaração para André: "E amanheço aqui como você tanto conhece…. Sendo aquela que você desde sempre sabe que pode contar que vou ser".

