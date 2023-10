Fred revela verdadeiro motivo para fim do casamento com Bianca Andrade

Fred Bruno participou do Pod Delas, como o convidado do dia e abriu o jogo sobre o fim do casamento com Bianca Andrade, a mãe do seu filho Cris, de 2 anos.

O influenciador esportivo, afirmou que, o verdadeiro motivo para o fim do relacionamento foi fofocas que saiam a respeito dele. Jornalista de formação, Fred falou cara a cara para as pessoas que divulgaram fofocas sobre seu casamento.

"Acabou com a minha vida"

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família", disparou Fred, revelando o verdadeiro motivo da separação.

"Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'", seguiu Fred, dizendo que o jornalista pediu desculpas: "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali", completou.

