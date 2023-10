'A Bailarina': o incrível filme de ação coreano que chega à Netflix

O cinema coreano já entregou produções incríveis dos gêneros de drama e romance, mas também consegue brilhar quando o assunto é ação. A Bailarina, novo filme que estreia em outubro na Netflix, conta uma história violenta de vingança, com muita pancadaria, do jeito que os fãs do gênero gostam.

O filme, que tem o mesmo nome do futuro spin-off da franquia John Wick estrelado por Ana de Armas, também traz o estilo de pancadaria visto nos filmes com Keanu Reeves, mas com um gostinho coreano que o torna bastante interessante. O longa teve sua primeira exibição no 28º Busan International Film Festival e estreia na sexta-feira, dia 6 de outubro, em todo mundo, pela Netflix.

Qual é a história de A Bailarina?

A Bailarina conta a história Ok-ju, interpretada por Jeon Jong-Seo (La Casa de Papel: Coreia), uma guarda-costas que recebe uma ligação avisando que uma antiga amiga, a jovem Minhee, interpretada por Park Yu-rin (Drive My Car), faleceu.

Se isso já não fosse triste o suficiente, Ok-ju recebe uma caixa com as sapatilhas de balé da amiga e um bilhete da falecida, pedindo para que ela vingue a sua morte. Descobrindo exatamente o que aconteceu com Minhee, a guarda-costas parte em busca de Choi Pro, ivivido por Kim Ji-Hoon (La Casa de Papel: Coreia), o possível responsável pelo assassinato.

Até chegar ao culpado, Ok-ju entra em uma jornada de muita violência, em busca de vingança e justiça pela sua amiga. E, pelo que o trailer apresenta, essa jornada de vingança deve trazer a mais fina pancadaria que o cinema oriental é capaz de oferecer. Mostrando ser extremamente porradeira e letal, encarando todo tipo de adversário apenas com seus punhos e muita habilidade. Para quem busca uma história com muito soco na cara e sangue voando, pode dar play sem medo.

O filme é dirigido por Lee Chung-hyun, de A Ligação, filme de terror de 2020 que conta a história de duas pessoas que vivem em épocas diferentes, mas que estão conectadas por uma ligação através do tempo. O filme marcou a primeira parceria entre o diretor e a estrela de A Bailarina, Jeon Jong-seo. O longa de terror também está disponível para assistir na Netflix.

Fãs de ação, marquem nas agendas: Bailarina estreia na Netflix dia 6 de outubro.