Assinatura Spotify Premium vai incluir audiolivros em alguns países

O Spotify Premium vai ganhar um recurso extra: audiolivros. A plataforma sueca de streaming anunciou nesta semana que assinantes (inicialmente no Reino Unido e na Austrália) terão acesso a 150 mil títulos disponíveis em sua assinatura sem custo adicional.

Se você vasculhar hoje no seu Spotify aqui mesmo no Brasil, provavelmente vai encontrar livros transformados em áudios por editoras e autores, mas o caso aqui é diferente. Desde o ano passado, o Spotify vende livros em áudio em alguns países selecionados, assim como a Amazon faz com o Audible (que desde ontem, 4, está disponível por por aqui).

Agora, a novidade é que quem assina a versão Premium vai ganhar um "mimo" —- isso é, se você estiver em algum país onde a novidade já está disponível. Quem tiver acesso aos audiolivros no Spotify precisa apenas digitar o nome de um autor ou publicação na barra de busca e começar a ouvir.

Para (quase) todos os assinantes

Além da limitação geográfica, os audiolivros "gratuitos" para assinantes têm outra limitação: eles ficam disponíveis apenas para quem está uma conta individual ou Duo. Em planos familiares, apenas o gerente da conta tem acesso aos livros oferecidos gratuitamente.

Quando a novidade chegar por aqui, entretanto, quem não for contemplado poderá adquirir livros em áudio a parte. A grande questão é que não há qualquer previsão de quando (nem se) o Spotify trará este recurso por aqui.