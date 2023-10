Loki: relembre tudo o que aconteceu na primeira temporada

A segunda temporada de Loki finalmente estreia na Disney+ no dia 5 de outubro, dando continuidade à história do Deus da Mentira, interpretado por Tom Hiddleston, e sua corrida para tentar salvar o multiverso.

Para quem só ouviu falar sobre a série da Marvel, mas não teve muito tempo para acompanhar seus seis episódios, ou simplesmente já esqueceu de tudo o que aconteceu há mais de dois anos, é possível resumir os acontecimentos para chegar pronto para a nova temporada.



O que aconteceu na primeira temporada de Loki?

Loki começa exatamente do ponto em que o Deus da Mentira consegue escapar da S.H.I.E.L.D. em Vingadores Ultimato. Com os Heróis Mais Poderosos da Terra viajando no tempo para conseguir reunir as Joias do Infinito, uma realidade alternativa é criada, na qual Loki conseguiu fugir com o Tesseract logo após a Batalha de Nova York.

Por causa dessa fuga e a criação de uma nova timeline, Loki é prontamente capturado pela Autoridade de Variância Temporal, ou TVA na sigla original. A TVA é responsável por cuidar da linha de tempo, evitando que variações sejam criadas e ponham o universo em risco.

Loki é preso e deve ser executado junto com a nova timeline que criou a fugir. O vilão chega a ver toda a sua vida, inclusive como deveria ser morto pelas mãos do vilão Thanos. É nesse momento, em que encara a sua própria mortalidade e realidade como perdedor, que ele recebe uma proposta do agente Mobius (Owen Wilson), um dos membros da agência temporal.

A oferta é que o asgardiano trabalhe junto com ele para capturar uma Variante que está eliminando agentes da TVA, usando os seus poderes para fazer algo bom uma vez na vida. Sempre pensando em escapar e enganar a todos, Loki aceita, apenas para descobrir, logo em seguida, que a pessoa que buscam é uma Variante sua, chamada Sylvie (Sophia Di Martino).

Sylvie é uma Variante de Loki que deveria ter sido eliminada pela agente da TVA Ravona Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), mas que conseguiu fugir e passou anos se escondendo em diferentes timelines. Agora, ela busca vingança contra a TVA e seus criadores.

Após um jogo de gato e rato, Loki e Sylvie acabam se encontrando e entendendo os dilemas um do outro, criando uma espécie de relacionamento que faz mais sentido do que deveria. Nada como um narcisista que acaba se interessando por ele mesmo.

Os dois acabam descobrindo que os arquitetos da TVA, na verdade, são robôs usados para enganar os agentes, visto que toda a organização e a ideia de cuidar de uma timeline sagrada vieram de apenas uma única pessoa, que mora no Fim do Tempo.



Loki e Sylvie acabam indo para essa espécie de limbo temporal, onde outras Variantes suas são encontradas, como um Loki crocodilo e um Loki criança. É nesse local que os dois acabam conhecendo Aquele que Permanece (Jonathan Majors).

Apesar de o nome não ser dito na série, ele é uma variante do vilão Kang, o Conquistador, grande ameaça da Saga do Multiverso do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU na sigla original). O homem explica para Loki e Sylvie a necessidade de criar uma linha de tempo sagrada após que uma Variante sua descobriu a possibilidade de viajar pelo multiverso.

No começo, suas Variantes trabalhavam em harmonia, até que uma delas resolveu que queria ser o líder de todas, iniciando uma guerra que quase deu fim ao multiverso. Para evitar que isso acontecesse, a TVA foi criada, evitando que novas linhas de tempo fossem criadas e a possibilidade de uma nova guerra.

Sylvie segue com a sua sede de vingança contra a agência e seu criador e, traindo Loki, o joga por um portal, eliminando Aquele que Permanece. O Deus da Mentira é enviado de volta para a TVA, onde ele tenta encontrar ajuda para o que está por vir, mas descobre que ninguém o reconhece. A TVA onde ele está não é a mesma que ele conhecia.

E a segunda temporada?

A segunda temporada começa exatamente do momento em que a primeira termina, respondendo várias perguntas deixadas pela série. Apesar de várias produções do MCU abordarem o multiverso, com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania apresentando a Variante Kang, Loki parece ser a série que vai de fato iniciar a luta para salvar todas as timelines e suas Variantes.

A segunda temporada de Loki estreia com episódios semanais, na Disney+.