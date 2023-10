Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, compartilhou em suas redes sociais neste domingo (8), sua primeira foto com a neta, Mavie, que nasceu na madrugada da última sexta-feira, dia 6 de outubro. A bebê é fruto do relacionamento do jogador de futebol com a influenciadora Bruna Biancardi.

Ao postar a foto em que aparece ao lado do filho e com a netinha no coloco, Nadine escreveu: "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", disse a mãe de Neymar.

A post shared by Nadine Gonc?alves (@nadine.goncalves)

Nascimento de Mavie

Mavie, a filha de Neymar e Bruna Biancardi, nasceu às 00h21 do dia 6 de outubro de 2023. A bebê veio ao mundo por meio de um parto cesárea, ocorrido na Maternidade São Luiz Star, pertencente à Rede D’Or, localizada na cidade de São Paulo.

Esta maternidade, considerada uma das mais luxuosas e bem-equipadas do país, foi inaugurada em 2022 na região da Vila Olímpia. Desde então, tem sido a preferência de muitos papais famosos que buscam o máximo conforto para a chegada de seus bebês.

Ao compartilhar as primeiras fotos da filha nas redes sociais, Bruna Biancardi escreveu: "Nossa Mavie chegou pra completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido", declarou ela.

O post Mãe de Neymar posta primeira foto com a neta, Mavie: "Que você possa sentir o nosso amor" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.