Família se manifesta após beijo entre Simioni e Jaqueline em "A Fazenda"

Como diria Zé Simão: "minha santa periquita do bigode loiro"… A carência parece que bateu em algumas participantes do reality show.

As peoas Simioni e Jaqueline e estavam curtindo a pista de dança abraçadas quando aconteceu a pegação e sapecaram um beijo cinematográfico durante a festa que aconteceu nessa semana e que foi visto pelos assinantes do Playplus. As imagens foram cortadas imediatamente, mas os prints foram feitas. As duas seguiram no maior clima trocando carinhos e selinhos.

A assessoria de Jaqueline conversou com a colunista Fabia Oliveira e disseram o seguinte: "Ela não se rotula, toda forma de amor é válida é tem que ser respeitada. O importante é ser feliz. Esse é o lema dela"".

João Victor, filho de Simioni, usou suas redes sociais para falar sobre o assunto:

"Pelo amor de Deus, gente, minha mãe tem 37 anos de idade, uma vida estabilizada, dois filhos para criar. Eu vou ficar me preocupando com quem ela pega? Minha mãe tem é que curtir", afirmou.

