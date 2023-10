Alok conta, chorando, como pai saiu de festival atacado em Israel

O DJ Alok se emocionou ao contar como o pai, o DJ Juarez Petrillo, saiu do festival Universo Paralello, onde iria se apresentar, em Israel. A festa foi atacada, no sábado (7/10), por combatentes do Hamas. No vídeo publicado na manhã desta terça-feira (10/10), Alok diz que o pai se abrigou em um bunker. "Meu pai conseguiu entrar num carro e saiu de lá, o carro de trás que tinha conhecidos dele foi baleado", revelou.

Alok também contou que ficou sabendo que o pai estava em Israel pela internet. "Descobri que ele tava lá por conta da internet, até queria ter mais convívio com o meu pai. Tudo que eu queria agora é poder abraçar ele, acolher ele, mas infelizmente muitas pessoas não vão poder fazer isso".

Juarez Petrillo ainda está em Israel, mas está em Tel Aviv. Pelos stories, Alok disse que o pai chegou a cidade nesta segunda e está fazendo todo o esforço para voltar para o Brasil.

Festival atacado

Juarez Petrillo era uma das atrações do festival Universo Paralello, que ocorria A festa foi atacada por combatentes do Hamas e pelo menos 260 corpos foram encontrados no local. O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 23 anos, estava na festa e foi encontrado morto nesta segunda.

O festival foi fundado no Brasil nos anos 2000 por Juarez Petrillo. Por meio do Instagram, o festival publicou uma nota lamentando o ataque em Israel. “Estamos profundamente chocados com os últimos acontecimentos em Israel, envolvendo ataques simultâneos sem precedentes em diversas regiões do país pelo Hamas. Como muitos de vocês sabem, o evento Tribe of nova edição Universo Paralello estava sendo realizada na região Sul, próximo a Faixa de Gaza no último dia 6, um dos lugares atacados”, escreveram.