Fátima Bernardes tem nome e rosto conhecidos pelos brasileiros há muitos anos. Após deixar a liderança do programa Encontro, ela comandou o The Voice Kids e o The Voice Brasil, que encerra após a exibição da última temporada, em novembro. Com 37 anos de carreira, a apresentadora estreou no canal GNT com o novo projeto Assim como a gente, na última sexta-feira (13/10), às 21h30. Em cada um dos 10 episódios, dois artistas diferentes compartilham momentos da vida em comum e mostram um novo lado de si ao telespectador.

Idealizado por Carlos Jardim, que também atua como diretor geral e roteirista final, o novo programa traz conversas extremamente pessoais de personalidades muito conhecidas. A ideia é mostrar que, além de celebridades, eles são pessoas reais, com problemas cotidianos como todo mundo. Em coletiva, Fátima destacou que "são entrevistas feitas com as pessoas e não com os artistas", o que ajuda a entender a trajetória deles. Para que essa proposta ficasse ainda mais clara, os artistas não apresentam performances e shows, apenas conversam.

Os temas passeiam por sexualidade, resistência, maternidade, paternidade, entre outros. A conversa deve fluir pelas sintonias e afinidades que os artistas dividem, e permeia diversos aspectos, incluindo carreira e vivências pessoais. "Duas pessoas que estão juntas porque na trajetória de carreira, ou na trajetória de vida pessoal, havia uma conexão entre elas", diz Fátima.

O formato busca mostrar dores, erros, acertos e recomeços que revelam novos traços das personalidades de todos eles. "Mesmo quando a gente está diante de uma dificuldade, nosso foco no programa não é falar e valorizar aquela dificuldade, mas sim como a pessoa superou aquilo", explica Carlos Jardim. Fátima ainda completa: "O principal é como aquelas pessoas reagem a determinadas situações".

Para gerar conexões genuínas entre os convidados — e também com os telespectadores — o ambiente conta com uma plateia menor, de cerca de 60 pessoas bem próximas ao palco. "A gente fez todo o cenário de maneira a parecer um teatro. São poltronas de teatro, uma iluminação de teatro, a gente tentou trazer um clima de teatro", ressalta o diretor. "Logo no começo, eu pedi que, quando fosse fazer o cenário, as poltronas (dos artistas) estivessem próximas, ao ponto deles poderem se tocar quando se emocionarem ao se abrir falando de sentimentos muito verdadeiros".

A estreia contou com Lulu Santos e Ludmilla. A dupla já havia se visto, mas nunca tinham conversado. "É muito prazeroso saber que a gente está vivendo ali a primeira vez daquela conversa", observa Fátima. Além deles, participam nomes como Cauã Reymond, Dira Paes, Fábio Assunção, Felipe Camargo, Ivete Sangalo, Jojo Todynho, Karol Conka, Kondzilla, Leandra Leal, Maria Rita, Paolla Oliveira, Samuel de Assis, Serginho Groismann, Taís Araújo, Tatá Werneck e Vera Fischer. Além de afinidades entre as duplas, o diretor também procurou contrastes nas personalidades dos artistas. "É fazer nesses encontros essa química, em que um complementasse o outro e em que um ajudasse o outro a se soltar", diz Carlos.

Fátima conduz a conversa em todos os episódios, pontuando momentos importantes para alavancar a conversa. No último dia, no entanto, ela é dupla da cantora Ivete Sangalo. Em particular, esse dia tem maior duração e também promete trazer novidades sobre a apresentadora. "Eu já sabia que eu iria participar do último programa, então eu fui comedida nas minhas intervenções para que o programa não parecesse uma entrevista de três pessoas", ela adiciona. Essa é a primeira vez que Fátima assume um programa gravado.

Assim como a gente tem direção artística de Fellipe Ayala, sob o comando de Raoni Carneiro e com o auxílio de Luciana Biazzi. A produção é de Taluana Grieco e Leilanie Silva. O roteiro é de Fabrício Marta.

