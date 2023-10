Fábio Assunção anuncia fim do seu casamento com Ana Verena

Acabou! Fábio Assunção, através da sua assessoria de imprensa, neste domingo (15), confirmou o fim do casamento de três anos com Ana Verena, segundo à Quem, que entrou em contato com o artista.

Em outubro de 2020, em plena pandemia, o ator se casou numa festa para poucos convidados. A relação gerou frutos, é a filha do ex-casal, Alana Ayo, de apenas 2 anos.

O colunista Léo Dias afirmou que eles não vivem mais no mesmo espaço e os trâmites do divórcio já foram acionados.

Fábio Assunção está no ar na novela Todas as Flores, que ano passado foi exibida no Globoplay e agora ganhou espaço na TV aberta.

