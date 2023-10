O cantor e compositor Alê Corrêa, junto de Celso Araújo, anunciou a sequência do EP Toquem o frevo mais alto (2021), que celebra o ritmo musical típico de Pernambuco. Toquem o frevo mais alto II chega em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (20/10).

Após o lançamento de Toquem o frevo mais alto, com quatro frevos que homenageiam Capiba, Chico Science, Naná Vasconcelos e Manuel Bandeira, chega nas redes o aguardado Toquem o frevo mais alto II, com dois novos frevos para esquentar as ruas e festas do Brasil, homenageando Lia de Itamaracá e Alceu Valença, com letras inusitadas e pitadas de rock n' Roll. Com composição de Alê Corrêa e Celso Araújo, o EP conta com a banda Átrio Livre (Pernambuco) no instrumental: Ítalo Sales (guitarra), Miguel Mendes (baixo) e Tiago Silva (bateria).

O design de capa ficou por conta de Evandir Barbosa, que realizou uma adaptação livre sobre a capa original de 2021 do Toquem o frevo mais alto. Criada pelos irmãos Julia Gonzales e André Gonzales, a arte colorida estampa símbolos do carnaval de Pernambuco.

Pré-save: https://bfan.link/toquem-o-frevo-mais-alto-ii

Serviço

Toquem o Frevo Mais Alto II

Alê Corrêa, 2 faixas