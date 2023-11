Melim lança ‘Melhor de três', último DVD antes da pausa do trio

Após oito anos de carreira, Melim chega ao fim. O trio formado pelos irmãos Rodrigo Melim, Gabriela Melim e Diogo Melim ficou conhecido pela música Meu abrigo, em 2017, e por outros sucessos, como Dois corações (2018) e Ouvi dizer (2018). Sábado (4/11), durante o programa Altas Horas, eles anunciaram a pausa da banda e o início da carreira solo de cada um para 2024. Para encerrar esse ciclo, eles lançam o DVD Melhor de três nesta quinta-feira (4/11).

O projeto traz 25 faixas com regravações e medleys das melhores canções dos outros três álbuns de estúdio: Melim (2018), Deixa vir do coração (2021) e Quintal (2022). Por isso, o título “melhor de três". Confira:

O audiovisual foi gravado em show inédito no Vibra São Paulo, em agosto de 2023. “Eu acho que a melhor forma da gente fechar esse ciclo é com um projeto celebrativo, que traduza, pelo menos, o que foi a intensidade da Melim, o tamanho que a gente chegou”, ressalta Diogo Melim. Apesar de Rodrigo Melim ter se envolvido na produção de alguns álbuns anteriores, essa é a primeira vez que o próprio assina a produção do DVD, ao lado de Rafael Castilhol.

Segundo Rodrigo, o trio havia tentado se separar em outros momentos, mas preferiu esperar a melhor hora: “Ainda faltava finalizar de uma forma certa, bem feita e tal”, explica. Até o final de 2023, o trio cumpre a agenda de shows pelo Brasil, sendo a despedida final no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2023, em Umarizal, no Oeste potiguar (RN). “Depois, a gente se tocou de que a gente começou, na verdade, a medir (o tempo de carreira) na virada do ano de 2015 para 2016, e que, fechando na virada do ano, fecharia cerca de oito anos”, diz Rodrigo Melim.

Carreira em 2024

Melim possui uma estética musical bem definida. Com letras românticas, eles variam entre reggae, pop, MPB, folk e surf music. Para o novo ciclo, os três consideram estar mais preparados e experientes para produzir no meio da música. “A música é uma expressão da personalidade. Então, enquanto indivíduos, a gente tem personalidades diferentes. Quando você não tem outras pessoas para equilibrar aquela canção, você vai ficar mais fiel à sua personalidade”, enfatiza Diogo Merlim.

Além de mais liberdade artística nas produções, eles pretendem continuar sendo guiados pelo coração e não pela indústria musical, algo que praticam desde a banda. “Então eu acho que agora é, mais uma vez, a gente abraçar a incerteza, sustentado pela vontade de viver de música, também sabendo que, agora, a gente tá muito melhor do que no começo, tem mais estrutura, público e uma condição financeira muito melhor”, ressalta Diogo Melim. “Mas sempre deixando a música falar mais alto”, esclarece Gabriela Melim.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel.