Duda Beat lança seu primeiro single de 2023 e promete álbum para 2024

Após dois anos sem lançar música nova, a cantora pernambucana Duda Beat anuncia nesta terça-feira (21/11) seu primeiro single de 2023, Saudade de você. Mesmo com participação especial no álbum Escândalo íntimo, da cantora Luísa Sonza e na música Desejo de amar, do cantor sertanejo Daniel, a pernambucana ainda não havia divulgado nenhuma produção própria.

Por meio de seu perfil nas redes sociais, X (antigo Twitter) e Instagram, Duda Beat confirma que o novo single irá compor o seu próximo álbum, com data de lançamento marcada para 2024. Além dessa novidade, a cantora ainda divulga que tem contrato com a gravadora internacional Universal Music e que muitas novidades ainda virão.

O último trabalho da pernambucana foi o álbum Te amo lá fora, de abril de 2021. Agora, em uma pegada mais ousada e sensual, o novo projeto musical é uma composição de Duda Beat e Tomás Tróia. A produção promete ser o primeiro single de um grande álbum da nova versão da cantora. O clipe todo em preto, branco e prata desperta curiosidade nos fãs, que já esperam pelas próximas canções.

“O nosso processo criativo prioriza 100% a canção. Depois de pronta, passamos a vesti-la com batidas diferentes e ela vai ficando mais forte. Nesse caso, usamos uma batida chamada volt mix, que remete à voltagem elétrica. Isso vem do gênero Miami Bass, música eletrônica que explodiu no final dos anos 1980, relacionada com a cultura do hip-hop”, explica em material de divulgação, o produtor musical Tomás Tróia, sobre todo o processo de criação do novo single.

Saudade de você trata daquele amor que dá medo, porém mais ainda, trata de uma resposta e uma saída para esse amor e essa saudade sem dor e lembranças negativas. Com um toque de dança e coreografias, o clipe traz um outro lado da saudade, com ênfase no comentário de Duda Beat sobre nada ser definitivo.

Em material de divulgação, a cantora ainda comenta sobre a nova fase e como gosta dessa renovação: “Esse é o maior barato da arte: quando você consegue se reinventar a cada era, a cada momento”, aponta. Ela ainda fala que já viveu diversas versões de si mesma e se sente feliz de viver a fase atual. “Sou a Duda das mangas bufantes, sou a Duda dark que encara de frente os assuntos do amor e sou a Duda sensual também, feliz com esse lado”, define.

O novo single de Duda Beat já está disponível nas principais plataformas de streaming musical, Deezer, Spotify e Apple Music.