Valesca Popozuda revela incômodo por ser considerada ‘sex symbol’

Valesca Popozuda, que se tornou um dos nomes mais conhecidos do funk, fez o maior sucesso nos bailes ao longo da década de 2000. Hoje aos 45 anos, a cantora avaliou o fato de ser considerada um ‘sex symbol’ pelo grande público, no início da carreira.

Em entrevista ao portal Gay Blog, a funkeira, no entanto, admitiu que se sentia extremamente incomodada pelo rótulo. "Eu tinha muitos homens héteros como público. Tinha essa coisa de ser símbolo sexual, né? E isso me incomodava", disse ela.

Segundo Vaesca Popozuda, a tentativa de chamar a atenção do público feminino aconteceu apenas após ela migrar para a carreira solo. "Eu queria trazer as mulheres para perto de mim. Queria que elas estivessem na frente do palco e eu conquistei isso na minha carreira solo. Beijinho no ombro foi um ponto de virada que trouxe toda família", contou.

Tida como um ícone da comunidade LGBTQIAP+, Valesca Popozuda ressaltou o fato de ser bissexual, e sua eterna gratidão aos fãs que conquistou desde o início de tudo. "Eu sempre serei grata ao público LGBTQIAP+ pelo acolhimento e sempre serei uma aliada a defender as causas e lutas, o B que faço parte não é de biscoito. Como eu disse, o Brasil está avançando, mas ainda temos um caminho longo pela frente", pontuou.

