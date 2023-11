Orquestra Filarmônica une arte e solidariedade no Recanto das Emas

A Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) promove, nesta sexta-feira (24/11), uma ação social de distribuição de absorvente para meninas da rede pública do Recanto das Emas. A iniciativa da organização acontecerá a partir das 9h na Coordenação Regional de Ensino. O evento visa reforçar o compromisso da orquestra com a sociedade e incentivar a solidariedade e empatia.

A idealização do evento vem acontecendo desde junho de 2023. Durante todas as apresentações musicais do Festival Sinfônico IV, que ocorreram nos meses de junho, julho e agosto, a orquestra divulgou a ação e buscou arrecadar o maior número de absorventes. A OFB tem como um de seus principais objetivos juntar a arte com a solidariedade, unindo projetos sociais e música clássica.

Em material de divulgação, o presidente da Orquestra Filarmônica de Brasília, Doner Cavalcante, comenta sobre a quarta edição do Festival Sinfônico, na qual toda a arrecadação aconteceu: “A programação contou com a participação de grandes artistas do cenário local e nacional, proporcionando um intercâmbio cultural amplo e rico”, ressalta.

Com a finalidade de democratizar o acesso tanto à recursos básicos da saúde feminina como à cultura de músicas clássicas, a OFB organizou toda uma programação para a sexta-feira (24/11). Após a entrega de absorventes para as adolescentes da rede pública de ensino do Distrito Federal, a arte entra em cena. O grupo de câmara da Orquestra irá fazer uma grande apresentação para o público presente, a fim de promover um contato maior com a cultura musical clássica.



Serviço



Ação Social da Orquestra Filarmônica de Brasília

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas (Quadra 203, lote 32). Dia 24 de novembro, a partir das 9h. Mais informações sobre o projeto no site www.ofb.org.br.