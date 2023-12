Glenda Kozlowski desabafa sobre etarismo aos 49 anos: "Rio do preconceito"

Glenda Kozlowski, que no próximo ano completará 50 anos, abriu o jogo sobre como lida com o preconceito sofrido pela chegada cada vez mais real da terceira idade. aos 49, a apresentadora do Melhor da Noite, da Band, reagiu a questão do etarismo.

"Rio do preconceito"

Em entrevista à revista Caras, a jornalista afirmou que não costuma dar importância ao assunto, pelo contrário. "Eu lido numa boa porque faço piada, rio do preconceito. A sociedade vai envelhecer. Se esse mundo se desfizer dos seus maduros, será um grande problema social", disse ela.

Glenda Kozlowski, por sua vez, confessou que a morte precoce de sua mãe foi fundamental para que ela amadurecesse sua percepção sobre velhice. "Tive uma grande lição na vida que foi a perda da minha mãe. Ela tinha 45 anos, era muito nova. Toda vez que faço aniversário comemoro muito. Não estou nem aí se faço 50, 60 ou 70! Quanto mais aniversários fizer, mais estarei aqui para ver as coisas. Todo dia agradeço por estar viva", declarou.

"Minha mãe não teve essa oportunidade. Meu lidar com o tempo é diferente e eu devo isso a ela, que, infelizmente, me ensinou da forma mais dura, indo embora. Não sabemos quanto tempo temos. A coisa que menos me importa é quantos anos eu tenho. Ano que vem, cinquentona", pontuou a apresentadora, que é mãe de dois filhos.

