Madonna revela ter ficado em coma induzido por 48 horas: ‘Desmaiei no chão do banheiro’

Madonna, cantora, no sábado (16), em mais uma apresentação da sua turnê comemorativa Celebration Tour, na cidade de Nova York, chocou os fãs ao afirmar que ficou em coma induzido por 48 horas!

"Eu fiquei em um coma induzido por 48 horas. E a única voz que ouvi foi a dele (apontou para o seu professor de Cabala). Eu o ouvi dizer: ‘Aperte minha mão'", contou.

‘Desmaiei no chão do banheiro’

Em momento gratidão, a cantora agradeceu a sua amiga Shavawn. "Há algumas pessoas muito importantes aqui esta noite que estavam comigo no hospital. Há uma mulher muito importante que me arrastou para o hospital. Eu nem me lembro, Desmaiei no chão do meu banheiro e acordei na UTI… Fiquei em coma induzido por 48 horas. Ela salvou minha vida. Obrigada Shawn", disparou a artista.

Recentemente, Madonna levantou suspeitas que poderá vir ao Brasil em 2024 com sua turnê. Muitos especulam que a loira estará no Rock in Rio.

