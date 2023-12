Esposa de Zé Neto celebra recuperação da saúde do cantor após acidente

Zé Neto teve um fim de 2023 bastante conturbado. Após sofrer um grave acidente de carro, no início do mês, o cantor que forma dupla com Cristiano, teve seu estado de saúde atualizado pela esposa, Natália Toscano.

Através do Instagram, ela celebrou o processo de recuperação do marido, que chegou a ficar internado em uma UTI, em estado delicado.

"Só tenho a agradecer a Deus por esse livramento, meu coração é só gratidão! Sem dúvidas esse Natal e Ano Novo serão ainda mais especiais, vamos celebrar realmente o renascimento e seguir agradecendo ao nosso Senhor Jesus", escreveu.

E continuou: "Por todas as graças, por nos sustentar, e enviar Tua mãe para segurar nossas mãos quando mais precisamos", finalizou.

Reprodução/Instagram

