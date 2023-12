Seguindo a tradição, Mariah Carey conquistou novamente o topo das principais paradas musicais com ‘All I Want for Christmas Is You’, e estendeu o próprio recorde no Spotify Global, a principal plataforma de streaming do mundo.

A faixa, que foi lançada em 1994, se tornou um clássico natalino, e concedeu à cantora norte-americana, um novo recorde. Em 2023, a música totalizou mais de 23,7 milhões de reproduções no dia 24 de dezembro, e superou os números do ano passado – que foram os expressivos 21 milhões.

Além disto, Mariah Carey também atingiu o topo da Billboard Hot 100 novamente, e se tornou dona do título de única música na história a chegar ao topo da parada em cinco anos diferentes, sendo a 13ª semana de ‘All I Want For Christmas Is You’ na posição mais almejada pelos artistas nos Estados Unidos.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com outros artistas que também quebraram recordes de streams em um único no dia no Spotify Global, além de Mariah Carey. Confira abaixo:

‘All I Want For Christmas Is You’ – Mariah Carey (23,7M) ‘Last Christmas’ – Wham! (21,9M) ‘Easy On Me’ – Adele (19,7M) ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ – Brenda Lee (19M) ‘Flowers’ – Miley Cyrus (18,4M) ‘Anti-Hero’ – Taylor Swift (17,4M) ‘Lavender Haze’ – Taylor Swift (16,4M) ‘As It Was’ – Harry Styles (16,1M) ‘Seven’ – JungKook feat. Latto (16M) ‘Jingle Bell Rock’ – Bobby Helms (15,9M)

O post Além de Mariah Carey: saiba quais artistas quebraram recorde de streams no Spotify foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.