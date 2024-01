Jeremy Renner visita equipe do hospital em que foi tratado após acidente

Jeremy Renner, 52 anos, conhecido por interpretar o personagem Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, surpreendeu a equipe do hospital em que foi tratado após um grave acidente com uma máquina de limpar neve. O ator, que teve 30 ossos do corpo quebrados em 1º de janeiro de 2023, fez questão de retornar na última sexta-feira (29/12), ao hospital Reno, em Nevada, nos Estados Unidos, para agradecer publicamente aos socorristas, médicos, enfermeiras e funcionários que salvaram sua vida.

Em postagem de agradecimento à equipe do hospital no Instagram, Jeremy disse: “Passeando por Reno com alegria, bênçãos. Passei por aqui para ver crianças, super-heróis, socorristas e médicos, enfermeiras e funcionários do hospital Renown. Prestando meus respeitos e celebrando o amor, a vida e as bênçãos que ela traz para todos nós. Obrigado a você e a esta comunidade por me manter aqui. Estou sempre em dívida com vocês com gratidão”, disse.

Após um ano do acidente, o ator também compartilhou no Instagram o que seria o lançamento de um álbum, intitulado de Wait, e se referiu a ele como “Novo diário musical — história de vida, morte, recuperação e todas as coisas aprendidas ao longo do caminho”.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes