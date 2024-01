BBB24: anúncio de participantes será nesta sexta (5/1); veja o que se sabe

A nova edição do Big Brother Brasil está chegando e em 2024 várias novas novidades estão previstas para o reality. Na expectativa para a estreia, marcada para o dia 8 de janeiro, o Correio te conta tudo o que você precisa saber sobre o BBB24.

Quando começa

O BBB24 tem data de estreia marcada para o dia 8 de janeiro e vai ao ar após o capítulo de Terra e paixão de segunda a sábado. Nos domingos, no entanto, houve uma mudança nos horários.

De acordo com a programação da TV Globo, que foi entregue para as emissoras afiliadas, o BBB24 começará mais cedo aos domingos, quando é exibido após o Fantástico, às 22h30 e não às 23h15 como tradicionalmente acontecia.

Premiação

Assim como em 2023, os participantes poderão fazer apostas ao longo do jogo para conseguir aumenta o valor do prêmio final, que já começa em R$ 1,5 milhão.

Participantes

Como nos últimos anos, o anúncio dos participantes do programa ocorre no chamado "Big Day" em comerciais determinados ao longo da programação da TV Globo. Em 2024, o Big Day está marcado para a sexta-feira (5/12), três dias antes o início oficial do programa. Segundo o gshow, em breve serão anunciados os horários em que cada anúncio será feito.

Nas redes sociais vários portais estão especulando quais famosos vão participar da edição. Os nomes mais comentados são a modelo Yasmin Brunet, a cantora Simaria e o influenciador Chico Moedas. Nenhum dos três nomes foram confirmados pela Globo.

O diretor do programa, Boninho, também deu dicas sobre quais participantes estarão no BBB. Nas redes sociais, ele mostrou algumas ilustrações de avião, uma mulher segurando um microfone e um homem mostrando os bolsos vazios em referência à alguns participantes.

Pipocas, Camarotes e Puxadinho

Além do grupo de anônimos, conhecidos como Pipoca, e o de famosos, chamados de Camarote, a nova edição contará ainda com um terceiro grupo de participantes. O Puxadinho ainda não teve muitas informações reveladas mas a promessa é que irá movimentar o jogo.

Música de abertura

A música de abertura também foi alterada e foi produzida pelo DJ Alok. A canção Vida real seguirá na voz de Paulo Ricardo e contará com batidas diferentes.

Casa do BBB

Também em suas redes sociais, Boninho compartilhou imagens da decoração da casa. O tema da edição de 2024 será Contos de Fada.

Câmera no líder e maiores poderes

Uma das mudanças é que o líder terá uma câmera o acompanhando o tempo todo. A ideia é que o público que acompanha o BBB em tempo real consiga ver tudo o que o líder fará e todas as conversas que possa ter.

O líder terá ainda um poder ainda maior e comandará, às sextas-feiras uma dinâmica ao vivo, que ainda não teve mais detalhes revelados.

Esquema de votação

O público do BBB terá duas maneiras de votar em 2024. A primeira delas é o “Voto da Torcida” que funciona da mesma forma que em anos anteriores: fazendo um login na conta Globo após cadastro e podendo votar quantas vezes quiser.

O segundo método foi chamado de "Voto Único”, no qual o telespectador deve informar seu CPF, cuja autenticidade será verificada, e só poderá votar uma única vez por paredão.

Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Paredões

Os paredões também serão diferentes na nova edição. Na primeira fase do jogo, o público votará para aqueles que querem que permaneça na casa, ou seja, o eliminado será aquele que for o menos votado.

Na segunda fase, a votação será para eliminar um jogador, assim como no modelo antigo, em que o mais votado é eliminado.

Sem jogos da discórdia

Os jogos da discórdia não irão retornar em 2024. No lugar dele haverá o "Sincerão", um quadro que ainda não foi explicado pela direção do programa.

Xepa mais difícil

A Xepa, grupo que fica com menos comidas disponíveis durante a semana do programa, também contará com mudanças e ficará mais difícil.

Provas

As provas do programa também sofrerão alteração e as de resistência vão ocorrer com menos frequência, dando preferência para provas de inteligência.

Novos quadros

Os quadros de humor também sofreram mudanças. Luis Miranda será o apresentador do quadro Big Babado, que promete comentar os últimos acontecimentos da casa enquanto Marcos Veras comandará o Vamo invadir sua casa. O quadro Cat BBB de Dani Calabresa não retornará assim como o Big Terapia de Paulo Vieira.

As redes sociais serão muito importantes na nova edição e no quadro Fanfic Brasil, que lança um olhar divertido para as histórias criadas sobre o confinamento, e uma nova versão do quadro O Brasil Tá Vendo.