Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (3/1)

Ano novo eterno

Data estelar: Lua quarto minguante em Libra.

Sabes quando o ano novo terá se transformado em velho? Quando tua mente e coração voltarem a se sentir oprimidos e distantes de tudo que anseiam expressar e realizar. E, se deixares isso ao sabor das circunstâncias, devo te lembrar que o mundo em que existes sabe usar armas para te derrubar, para te despir do teu valor e comprar tua alma por alguns trocados, para depois te desprezar.

É uma pena que as coisas sejam assim, e isso não se cura nos encerrando na autossugestão de que podemos prescindir da opinião alheia sobre nós em nossa íngreme subida do destino, todos nós sabemos o quanto necessitamos do olhar alheio para substanciar nossas identidades.

Nesse mundo de tontos tentando se derrubar mutuamente, continua sendo tu o farol de esperança, e teus anos serão novos eternamente.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É desnecessário deixar as coisas claras nesta parte do caminho, você pode se dar ampla margem de manobra para a indecisão e, seguindo a corrente, ver aonde as coisas vão parar. Se é que vão parar em algum lugar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sobrou muita coisa para fazer, muita bagunça para arrumar, sobrou todo o tempo que resta da existência para continuar tentando emplacar seus sonhos, sem importar que sejam tão grandes que não caberiam numa só existência.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A persistência é boa, a insistência nem um pouco. A diferença entre um e outro movimento é muito sutil, mas os resultados são radicalmente opostos: a persistência conquista, e a insistência exaure. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Parta do princípio das suas necessidades e do que seja prioritário fazer acontecer para que elas sejam supridas. Depois da satisfação fundamental, você fica livre para buscar quaisquer encrencas que desejar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os acontecimentos que satisfariam sua necessidade de emoção não parecem estar disponíveis de imediato, mas é certo que surgirão em algum momento, durante o ano que acabou de começar. É tudo uma questão de confiança.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os desejos se desejam sozinhos, ou há uma alma interior que deseja? A pergunta pode parecer abstrata demais para merecer resposta, mas pelo mero fato de você se questionar a respeito, algo diferente acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar da vontade, melhor não intervir no que acontece, mas observar tudo com distância, já que provavelmente tudo se resolverá sem necessidade de fazer nada. Contenha seu impulso inicial, dê um tempo à sua alma.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Imagine você se de um momento a outro a mente de nossa humanidade ficasse completamente transparente, e todo mundo soubesse o que as outras pessoas pensam e sentem. Qual seria sua primeira reação diante do fato?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É certo que haverá mudanças significativas em seu círculo de pessoas chamadas de amigas, que são aquelas que servem de referência, e que supostamente são as mais confiáveis. As pessoas mudam, as referências também.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A prioridade é o tempo produtivo, a despeito de que esse movimento seja criticado pelas pessoas que afirmam haver tempo de sobra para isso. Melhor se adiantar ao tempo do que correr atrás desse, sempre em atraso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Dizem que a ignorância é doce e alegre, enquanto o conhecimento dói de tudo quanto é jeito. Assim, porém, também acontece que, uma vez que a alma fica sabendo do que sabe, é impossível retornar à doce ignorância.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor não tentar agradar todo mundo, mas tampouco ir ao outro extremo, o de desagradar sistematicamente. Há toda uma gama de cordialidades necessárias e fundamentais entre um e outro extremo. Transite por aí.