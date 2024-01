O mundo dos Games em 2024 promete muito com títulos curiosos e o lançamento de alguns jogos há muito tempo aguardados. O Correio separou uma lista com os 10 jogos mais esperados de 2024, confira:



Prince of Persia: The Lost Crown



O retorno do príncipe em uma nova aventura foi confirmado pela Ubisoft em 2023. Depois da série Assassin 's ofuscar a franquia Prince of Persia, o título volta aos seus primórdios em um jogo 2D, que vai trazer muitas batalhas épicas e as clássicas areias do tempo. O jogo chega em 18 de janeiro, para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC.



Tekken 8

O mais novo capítulo da saga de Jin Kazama chega em 2024, prometendo gráficos aprimorados e o retorno de combatentes conhecidos pelos fãs, além de um sistema simples e acessível para quem quer ingressar no mundo de Tekken. O jogo chega em 26 de janeiro para PS5, Xbox Series X|S, PC.

Suicide Squad Kills the Justice League



O novo jogo da Rocksteady, famosa pela série Arkham, vai trazer o Esquadrão Suicida enfrentando os maiores heróis da DC, em um jogo looter-shooter. O jogo contará com Arlequina, Pistoleiro, Tubarão-Rei e Capitão Bumerangue, os desenvolvedores prometem um gameplay diferente para cada personagem. O jogo chega em 2 de fevereiro para PS5, Xbox Series X|S, PC.



Skull and Bones



Um jogo que começou seu desenvolvimento em 2013, Skull and Bones veio na onda pirata trazida em Assassin’s Creed Black Flag, e foi adiado sete vezes seguidas. O que resultou até em jogos parecidos sendo lançados primeiro, como Sea of Thieves, que chegou em 2018. Mas a Ubisoft confirmou que o jogo chega em 24 de fevereiro para PS5, Xbox Series X|S, PC.



Final Fantasy 7 Rebirth



A continuação do Remake de Final Fantasy VII vai mostrar o fim da aventura de Cloud Strife, Barret e Tifa na luta contra a corporação maligna Shinra. O título anterior apesar de refazer os passos do original trouxe algumas mudanças significativas, fazendo trechos serem mais extensos e outros serem diferentes, o que será que Square Enix reserva para Final Fantasy VII Rebirth? O jogo chega em 29 de fevereiro para PS5.



Dragon’s Dogma 2



Um dos RPGs mais complexos da Capcom retorna numa sequência, depois de 12 anos do lançamento do jogo original. A promessa é de um mundo imersivo, no motor gráfico utilizado em Resident Evil, a RE Engine, além da utilização de IA no jogo para uma melhor experiência. O mundo de espadas e dragões chega em 22 de Março para PS5, Xbox Series X|S, PC.



Black Myth Wukong



A Game Science, estúdio chinês que chamou atenção do mundo em 2020 com o trailer espetacular de Black Myth Wukong, jogo inspirado na lenda do Rei Macaco de Jornada ao Oeste, traz um gameplay com monstros gigantes e combate rápido, inspirado em jogos da Fromsoftware. O jogo chega em 20 de Agosto para PS5, Xbox Series X|S, PC.



Hades 2



A sequência do Rogue-like mais premiado foi anunciada em 2023 e vai ganhar o seu beta aberto em 2024 assim como seu antecessor. Hades 2 traz uma nova protagonista, Melinoe, irmã de Zagreus, protagonista do primeiro título, no busca pelo submundo atrás do Titã Cronos. O jogo ainda não tem uma data de lançamento marcada, mas chega ainda em 2024.



Star Wars Outlaws



A Ubisoft vem explorando diversos mundos abertos, com seu recente Avatar: Frontiers of Pandora no qual explora o rico mundo do filme de James Cameron. Com isso em mente, Star Wars Outlaws pretende levar o jogador numa jornada pelos mundos de uma galáxia muito distante, mas dessa vez não focando nos mestres Jedi, e sim, nas pessoas comuns que vivem à margem da sociedade. O jogo será protagonizado por Kay Vess, uma mercenária que faz de tudo para sobreviver ao embate entre o Império e os Rebeldes. O jogo ainda não possui uma data de lançamento, mas a Ubisoft confirmou que ele chegará em 2024.



Little Nightmares 3



O jogo de terror indie da Tarsier Studios ganhará outra sequência, mostrando seu mundo macabro com traços de Tim Burton em uma aventura atmosférica por um mundo bizarro. O jogo agora permite uma experiência cooperativa tanto no on-line quanto no sofá.