BBB: relembre os participantes do DF que foram para o reality

A 24ª edição do Big brother Brasil está prestes a começar e os moradores do Distrito Federal estão na expectativa para saber se teremos representantes do quadradinho no programa.

Nas últimas edições, moradores do DF e do Entorno viraram figurinha marcada no reality da TV Globo e, apesar de nenhum deles ter vencido o programa, muitos são lembrados até hoje como grandes participantes.

Relembre todos os brasilienses que já foram para o BBB e em que lugar eles terminaram na competição:

Cézar Black — BBB23

Natural da Bahia, Cézar trabalhava como enfermeiro na UTI adulto e neonatal do Hospital Regional de Taguatinga. Aos 34 anos, ele foi o 14º eliminado do programa.

Após o fim do BBB, ele surpreendeu a web ao ser um dos participantes do paiol da Fazenda 15, da TV Record, que contou com 10 celebridades, das quais quatro foram escolhidas para entrar no jogo. Cézar recebeu 22,88% dos votos e foi o segundo homem a garantir uma vaga na edição.

Na Fazenda, ele foi eliminado na 12ª roça com 14,87% (vale lembrar que a votação neste programa é para ficar e não para eliminar).

Jessilane "Jessi" Alves — BBB22

Também natural da Bahia, Jessi era residente de Valparaíso de Goiás (GO), no Entorno do DF, quando entrou no BBB. Formada em Biologia pela Universidade de Brasília (UnB), ela se destacou nas redes sociais ao formar o grupo das "Comadres", como foram apelidadas, ao lado de Linn da Quebrada, Nathalia Deodato e Naiara Azevedo.

Jessi foi a 4ª eliminada, com 63,63%, e foi a única mulher no top 7 do programa. Sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil ficou marcada por chegar a marca de 12 semanas na xepa, garantindo o apelido de "Miss xepa".

Sarah Andrade — BBB21

Sarah, "a espiã", foi um dos grandes nomes do BBB21, uma edição que contou com muitas pessoas de personalidade forte, ao "se camuflar" na casa para conseguir informações sobre votos dos outros participantes.

Sarah teve trajetória marcada pela amizade com Gil do Vigor, desde o primeiro dia, e também pela aliança improvável com Juliette, que acabou vencendo a edição.

Ela chegou a ser apontada como favorita em determinado momento do programa, quanto teve embates com Karol Conká e Nego Di; porém, Sarah acabou se afastando de Juliette, que se tornou favorita do público, e foi a 8ª eliminada, com 76,76% dos votos.

Thaís Braz — BBB21

Natural de Luziânia, cidade do interior de Goiás e que fica no entorno do DF, Thais ficou marcada na edição como uma pessoa que jogou pouco mas que engatou um romance com o cantor Fiuk. Ela foi a décima eliminada na edição, que teve altas taxas de votos, com 82,29% dos votos.

Elis Nair — BBB17

A "agente do caos" foi considerada uma das vilãs da edição na época. Elis fazia muito do que é criticado nas edições mais recentes do BBB: o famoso "leve e trás". Natural de Goiás, ela era residente de Taguatinga, no DF, e foi eliminada com 80,32% dos votos.

Rômulo Neves — BBB17

O BBB17 foi o único que contou com dois participantes do DF. O diplomata Rômulo Neves teve trajetória marcada por ser mais observador dos acontecimentos da casa e por ser mais "antijogo". Ele foi eliminado com 65,12% dos votos.

Tamiel — BBB16

Natural de Goiânia, mas morador de Brasília, o professor da UnB, na época, esteve na temporada 16 do Big Brother Brasil. Foi eliminado num paredão contra as favoritas Ana Paula e Munik, vencedora da edição.

André Coelho — BBB13

Apesar de conhecido nas redes sociais após participar dos realities da MTV Are you the one Brasil e De férias com o ex, muitos internautas não sabem que André Coelho já participou do BBB10, mas não na casa principal, e sim na casa de vidro.

Elenita Rodrigues — BBB10

Doutora em linguística, a candanga esteve na 10ª edição do Big Brother Brasil. Teve bastante participação na casa, envolvendo-se em brigas e movimentando o jogo. Acabou saindo no sexto paredão, com 52%.

Thati Bione — BBB8

Thatiane Bione esteve no Big Brother Brasil 8. Na época, ela era professora de inglês. Durante a permanência na casa, ela teve um romance com o participante Marcos Silva e foi eliminada em paredão duplo com 70% dos votos.

Juliana Lopes — BBB4

Juliana foi a primeira brasiliense a participar do Big Brother Brasil. A advogada teve um romance com Marcelo Dourado dentro da casa e acabou ficando na terceira colocação no BBB4. Se destacou com o bordão “ninguém merece”.