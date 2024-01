Lula volta a Brasília após recesso de dez dias no Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou a Brasília nesta quinta-feira (4/1) após dez dias de recesso na base naval de Restinga da Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro. O retorno do chefe do Executivo estava marcado para ontem (3), mas foi adiado. O petista está no Palácio da Alvorada, residência oficial, e não possui agenda marcada. Ainda não há uma data prevista para Lula despachar do Palácio do Planalto.

Lula embarcou para o recesso no dia 26 de dezembro ao lado da primeira-dama Janja da Silva. Pelas redes sociais, o petista postou uma foto de banho de mar, sem camisa. "Reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil", escreveu, ontem, em publicação nas redes sociais.

Na ocasião, ele visitou o Quilombo de Marambaia e postou um vídeo nas redes sociais no qual defendeu que o passado de escravidão histórica contra a população negra nunca seja esquecido.

O presidente tem uma série de assuntos sob a mesa, entre eles a escolha do novo comandante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a saída de Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na segunda-feira (8/1), o chefe do Executivo participará de um ato para relembrar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes foram vandalizadas por milhares de simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, dois meses antes.

O evento reunirá no Salão Negro do Senado os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); e do Supremo, Luís Roberto Barroso, além de ministros de Estado.

Lula também afirmou que dará prioridade a viagens pelo Brasil em 2024 para inaugurar obras, já que em 2023 a agenda internacional foi o enfoque.