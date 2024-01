Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (5/1)

Tudo continua

Data estelar: Lua míngua em Escorpião

Já te disse várias vezes, mas vou repetir, teu medo morre de medo de que não tenhas mais medo dele, e por mais que o medo tenha te torturado tanto que te pareça impossível ser maior do que ele e o amedrontar, é tudo uma questão de mudares a perspectiva para o conseguir.

O medo tem poder sobre ti porque tu imaginas que para o sobrepujar precisas ser forte, parar de choramingar, secar as lágrimas, sacodir a poeira e dar a volta por cima, mas para o medo não há força nem fraqueza, há apenas a ignorância.

Ignorar que tudo continua, e ignorar que nada nem começa nem termina, porque somos feitos de infinito e de eternidade, é por essa ignorância que o medo prevalece, e se tu queres mesmo ser maior do que o medo, então te comporta à altura de tua própria eternidade.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que as coisas sigam pelo caminho pretendido, você não pode deixar nada nas mãos da sorte, você precisa dominar o máximo possível a sequência de eventos que conduza até o destino que sua alma pretende realizar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos sociais são fonte de todo tipo de acontecimento, o cardápio é muito variado, porém, uma coisa é certa, se você quiser ver seus planos prosperarem, de forma alguma pode prescindir das pessoas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você pode perder tudo e se recuperar, desde que preserve a alegria, porque sem ela a alma empobrece de imediato, sem importar que esteja rodeada de recursos. A alegria é a chave alquímica que abre todas as portas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quanto mais sofisticados sejam seus planos, mais tempo será necessário para os amadurecer e tornar realizáveis. Porém, seja de forma rápida ou demorada, você sempre precisará do apoio de outras pessoas. Sempre.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As escolhas precisam ser feitas depois de refletir com muita praticidade sobre o que acontece, sem se precipitar na direção de nenhuma alternativa que, à primeira vista, pareceria resolver tudo de uma tacada só.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Chegou a hora de você se despir de todos os pudores que impeçam a satisfação, porque uma coisa é certa, você não nasceu entre o céu e a terra para ver o tempo passar e não aproveitar nenhuma oportunidade de satisfação.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cada erro que você cometer será de grande ajuda, mas você precisa se impactar menos com a culpa e mais com a vontade de seguir em frente com seus planos. Cada erro que você cometer servirá para aperfeiçoar a técnica.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A grande diferença dos humanos e dos animais é a capacidade de articular palavras, as quais servem para tornar presente e vivo o que está distante, ou que ainda é inexistente. As palavras possuem tremendo poder.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ponha a mão no coração e aceite para si o grau de incerteza com que manobra por entre o céu e a terra, a despeito de que, para as outras pessoas, você tenha de assumir uma postura de ter tudo sob seu controle.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tome para si a responsabilidade de articular interesses e relacionamentos da melhor maneira possível, porque o cenário do mundo vai ficar a cada dia mais e mais complexo, e será nele que você terá de evoluir.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se tudo pudesse ser controlado por nossa humanidade, não haveria mais humor nem boas risadas porque nada ridículo aconteceria por aí. Seríamos pessoas melhores se tivéssemos domínio sobre os mistérios da vida?



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pensar não é algo que as pessoas busquem, ao contrário, elas buscam momentos superficiais, porém, emocionantes, mas nada que faça tremer as bases de seus princípios existenciais. Por isso, há pouca conversa para você.