BBB 24: Tadeu anuncia que camarotes e pipocas serão revelados hoje

Tadeu Schmidt anunciou nesta sexta-feira (5/1), no intervalo do Encontro, que nos anúncios do BBB 24 de hoje serão revelados 18 nomes entre Camarotes e Pipocas. Na nova dinâmica da 24ª edição do reality, 18 participantes serão apresentados primeiro e outros 14 disputam mais oito vagas na corrida pelo prêmio milionário, a partir de domingo (7), no Fantástico.

Dois desses 14 serão escolhidos pelo público, em uma votação que será revelada na segunda-feira (8). Outras seis pessoas, três homens e três mulheres, serão escolhidas pelos 18 participantes que já haviam sido apresentados.

O BBB 24 pode começar oficialmente na segunda-feira (8/1), mas várias novidades sobre a edição já estão sendo divulgadas pela Globo. O líder da semana terá novos poderes, assim como o anjo, e antigas dinâmicas como o "Poder Curinga" foram aprimoradas. Confira as principais mudanças para a edição de 2024.

Líder com novos poderes

Quem vencer a prova do líder nesta edição terá ainda mais poderes que em edições anteriores. A 'Central do líder', que foi apresentada no BBB 23, está de volta e o comandante da casa terá funções inéditas para usar e pistas sobre o jogo.

Ele poderá tocar a música do monstro mais algumas vezes do que o já definido e também descobrir a quantidade de votos que recebeu até o momento de sua liderança.

Já com a função ‘Perseguidor do líder’, o líder poderá saber quem foi o participante que mais vezes tentou colocá-lo no paredão.

Outra novidade é que toda semana uma votação será aberta no gshow chamada ‘Enquete do Líder’ em que o público poderá votar sobre o que achou das escolhas do líder ao longo da semana por meio de emojis. O resultado será exibido na central do líder antes de ele se despedir das regalias do quarto.

Além disso, para quem acompanha ao vivo o programa, haverá uma câmera que acompanhará o líder e todas as suas conversas.

Anjo

O anjo do BBB 24 terá também mais regalias. Além de imunizar alguém, o anjo estará sempre imune na formação de paredão. Será ele quem continuará indicando quem é o monstro da semana.

Poder Curinga

O 'Poder Curinga', também apresentado no BBB 23, sofreu algumas alterações para a nova edição. Com o 'Perde e Ganha', a quantidade de estalecas de cada participante será definida na sorte, em que eles podem aumentar ou diminuir a quantidade.

A compra do 'Poder Curinga' só poderá ser feita após o novo saldo do participante.

Público terá mais participação

Ao longo da semana, o público do BBB também responderá perguntas no ‘Pergunta gshow’ em que decidirão, entre três opções, um questionamento que os participantes deverão responder.

Durante o Raio-X das quartas-feiras, os confinados recebem a pergunta que teve mais votos do público na noite anterior e têm um minuto para gravar a resposta em vídeo. O depoimento de cada participante será disponibilizado na íntegra no gshow.

Spoilers da Casa

Na tarde de quinta (4), alguns spoilers da casa foram revelados também. Com tema de "contos de fadas", a casa terá várias referências dessa temática.