BBB 24: Yasmin Brunet e Vanessa Lopes já se alfinetaram por Gabriel Medina 

Confirmadas no camarote do Big Brother Brasil 24 Yasmin Brunet e Vanessa Lopes têm virado assunto nas redes sociais devido aos episódios de brigas que tiveram no passado. As duas novas participantes do reality já teriam se relacionado com o surfista Gabriel Medina.

Yasmin Brunet foi casada com Medina por um ano e se separaram em janeiro de 2022. A relação foi marcada por diversas polêmicas, como a desaprovação da relação pela mãe do surfista, Simone Medina, com quem Yasmin teve diversas discussões. Evangélica, Simone se incomodava com a espiritualidade de Yasmin e não gostou quando o filho parou de comer carne.

A modelo também polemizou na internet ao ser barrada de acompanhar o então marido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na época, ela acusou o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de perseguição.

Com o fim do casamento, o nome do surfista Gabriel Medina começou a ser relacionado com o de várias mulheres, entre elas, Vanessa Lopes. No entanto, a tiktoker negou o envolvimento com o surfista, mas os dois foram vistos juntos em algumas ocasiões juntos.

Yasmin Brunet não gostou de saber do suposto romance de Gabriel e que deixou de seguir Vanessa Lipes no Instagram. Meses depois, Vanessa alfinetou Yasmin ao comentar sobre o affair da modelo com Luan Santana. "Acho engraçado que... Melhor eu ficar quieta KAKAKAKAKA", escreveu a tiktoker.

A indireta seria porque Brunet era amiga de Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana. O envolvimento da modelo logo após o término do sertanejo foi motivo de críticas por parte das influenciadoras.